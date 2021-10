Thiago Silva defende Neymar e afirma: 'Fui tachado de chorão'

O zagueiro Thiago Silva saiu em defesa de Neymar. Um dos capitães da Seleção Brasileira, o jogador disse que há uma pressão exagerada sobre o camisa 10. Vale lembrar que o atacante disse recentemente que a Copa do Mundo de 2022, no Catar, pode ser sua última, por questões psicológicas.

"É uma situação bem difícil. A gente, embora saiba que sofremos pressão de todos os lados, mas é uma pressão diferente. Parece direcionada e individual. A gente deixa muito de lado o que ele vem fazendo dentro de campo e focando em coisas que não são interessantes. Ele se cobra muito. A gente sabe que tem que jogar melhor, ter um entrosamento melhor", disse.





Hoje aos 37 anos, Thiago Silva também lembrou as críticas que recebeu após a Copa do Mundo de 2014, e fez um paralelo com a situação de Neymar.

"Ele sabe que não fez um jogo de Neymar. Tem essa autocrítica. Mas fica uma cobrança muito forte e coisas que não tem nada a ver. Eu passei por momentos semelhantes, principalmente depois da Copa de 2014. Fui tachado de chorão, de psicológico fraco. Coisas que vão te machucando e você sabe que não é. Espero que ele não perca essa alegria. Ele é um moleque super especial. Quando está alegre fazendo o que gosta, sempre dá conta do recado e desempenha o que sempre desempenhou. É melhor para a nossa Seleção", afirmou.

O Brasil volta a entrar em campo nesta quinta-feira (14), quando encara o Uruguai, às 21h30, na Arena da Amazônia, em Manaus. O jogo é válido pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.