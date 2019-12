Thiaguinho chora ao cantar música que escreveu para Fernanda Souza; veja

Thiaguinho e Fernanda Souza tiveram uma história de amor que durou oito anos. O rompimento, porém, não impediu que sentimentos como a saudade venham à tona. Em um show que ocorreu em Recife no sábado passado, dia 30, Thiaguinho cantou Ainda bem, música que compôs para a então esposa.

O cantor começou a se emocionar durante a canção 'Deixa Tudo Como Está' e a plateia entoou os versos: "A gente não vai errar, não. E se a gente errar... a gente foi feliz tentando acertar". Ele aparece com os olhos marejados e, após a cantoria do público, diz: "acontece com todo mundo, mas não deixem de tentar". Na sequência, Thiaguinho canta Ainda Bem. Clique aqui para assistir.

O cantor e a atriz se separaram após oito anos juntos e anunciaram o rompimento em outubro deste ano, de maneira amigável.