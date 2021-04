Tia Má estreia amanhã na Globo como comentarista do programa Plantão BBB

(Divulgação)

Tia Má está de volta à telinha da TV Globo

Acabou a licença maternidade da baiana Maíra Azevedo, conhecida como Tia Má. A partir de amanhã (5), a jornalista volta à telinha da TV Globo como comentarista do Plantão BBB, novo programa da emissora que vai discutir os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. O convite para participar da nova atração da Globo partiu do próprio Boninho, conforme a coluna noticiou no mês passado. No Plantão BBB, Tia Má vai estar na bancada de comentaristas que será comandada pela ex-BBB Ana Clara, apresentando suas opiniões firmes e fortes sobre o #bbb!