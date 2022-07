Tiago Ramos, ex da mãe de Neymar, tatua nome de Nadine na costela; veja vídeo

O influenciador Tiago Ramos, ex de Nadine Santos, mãe de Neymar, deu o que falar nas redes sociais após compartilhar a sua mais nova tatuagem. Isso porque o rapaz decidiu marcar pra sempre na sua pele o nome da sua antiga amada.

O ex-padrasto do 'menino Ney' decidiu marcar sua costela com o nome de Nadine mesmo após o fim do relacionamento.

O vídeo foi publicado pelo rapaz, que mais tarde foi tirado do ar, mas ainda é possível ver nas redes do perfil do studio de tatuagem que realizou a arte.

Nadine Gonçalves e Tiago Ramos tornaram público o relacionamento em abril de 2020, no início da pandemia. De lá para cá, o casal enfrentou uma série de polêmicas e algumas idas e vindas.

Atualmente, Nadine já vive um novo amor com o também influenciador Rafa Talamask.