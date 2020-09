Time do goleiro Bruno perde campeonato no Acre para time da PM

O time Galvez, da Polícia Militar do Acre, venceu o Rio Branco, time do goleiro Bruno, e se tornou, pela primeira vez, campeão acreano de futebol neste sábado (12) . O jogo terminou 2 a 0. O atacante Daniego fez o primeiro gol e deu assistência para Índio marcar o segundo.

Com a derrota, o Estrelão - como é conhecido o time do Rio Branco - fica fora do calendário nacional em 2021. Nessa semana, Bruno recebeu autorização da Justiça para treinar e jogar sem a tornozeleira eletrônica.

Foto: Reprodução

O jogador de 35 anos foi contratado pelo clube do Norte do país no mês de junho em meio a protestos visto que ele é condenado pela morte da modelo Eliza Samúdio, em 2010.