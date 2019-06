Tio é preso em Goiânia acusado de estuprar sobrinha com microcefalia

Um homem foi preso nesta quarta-feira (26), em Goiânia, acusado de estuprar uma menina de 12 anos, portadora de microcefalia, e torturado um menino de 14. O acusado seria tio das vítimas.

De acordo com a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente (DPCA), o tio chegou a quebrar um dente do menino durante as agressões. Além disso, ele obrigava os adolescentes a vigiarem carros em uma feira e ficava com o dinheiro arrecadado. O suspeito também já havia deixado as vítimas em casa sem comida por várias vezes.

As vítimas conseguiram fugir da casa e foram abrigadas por professores, que acionaram o conselho tutelar. A delegada responsável pelo caso, Caroline Borges Braga, disse ao site Metropoles que o tio, que não teve o nome revelado para preservar a identidade dos menores, era usuário de drogas e tem várias passagens por tentativa de roubo, porte de arma e lesão corporal.

O homem foi transferido para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e vai responder por estupro de vulnerável, tortura e ameaça. O menino, atualmente, está morando com a mãe, que estava presa, mas passou para o regime semiaberto. Já a menina foi acolhida no Centro de Valorização da Mulher (Cevam) até que a Justiça decida onde ela vai ficar.