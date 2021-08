Tiros e medo: comércio fecha as portas e ônibus param de circular em Valéria

O clima é de tensão na manhã desta quarta-feira (18), no bairro de Valéria. Moradores relatam muitos tiros desde as 6h30, principalmente na Rua Boca da Mata e na localidade do Penacho Verde. Com o clima de insegurança, o comércio fechou as portas e os ônibus pararam de circular.

Segundo informações da TV Bahia, diversas viaturas da Rondesp, Gêmeos, 31ª CIPM (Valéria) e 18ª CIPM (Periperi). Com armas em punho, os policiais estão fazendo incursões nas localidades.

Nas ruas, poucas pessoas estão circulando. O CORREIO entrou em contato com a Polícia Militar para ter mais informações sobre o caso, mas ainda não teve retorno.

Madrugada de terror

O clima de tensão e medo tem sido frequente no bairro, desde a semana passada. Os ônibus chegaram a parar de circular em Nova Brasília de Valéria, devido aos tiroteios.

Os moradores do bairro viveram uma madrugada de terror durante o confronto entre as facções Katiara e o Bonde do Maluco (BDM). O tiroteio iniciou por volta das 3h desta segunda-feira (16) e durou pouco mais de duas horas. “Ninguém conseguiu dormir. Parecia até o Rio de Janeiro”, disse uma moradora de Valéria.

As balas de fuzis, metralhadoras, escopetas, pistolas e revólveres encontraram casas, carros e até o portão de uma escola estadual que, por conta disso, teve suspensas as aulas presenciais. Ainda durante o confronto, bandidos cortam os cabos de rede, deixando parte da região sem acesso à internet. Até o momento, não há informações de mortos e feridos.

O medo dos moradores de Valéria é pauta constante dos noticiários de Salvador. Em março deste ano, o CORREIO mostrou a situação de moradores que abandonaram suas casas crivadas de balas na Rua Penacho Verde, área dominada pela Katiara.