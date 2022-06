Tiroteio assusta moradores de Valéria e bairro amanhece sem ônibus nesta terça (14)

Um tiroteio foi registrado no bairro de Valéria, em Salvador, na madruga desta terça-feira (14), assustando os moradores. De acordo com a Polícia Militar, populares denunciaram homens disparando armas de fogo na rua do Lavrador, na localidade do lixão. Por conta disso, a circulação de ônibus foi suspensa na região.

Durante rondas da 31ª CIPM, responsável pelo policiamento na região, as equipes avistaram um grupo de homens armados que passaram a atirar contra os policiais. Houve revide, iniciando um confronto.

De acordo com a TV Bahia, por causa do ocorrido, quatro escolas da rede municipal suspenderam as aulas. As atividades deverão ser retomados após a normalização da situação.

Foi solicitado ainda o apoio de equipes do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Batalhão de Polícia de Choque (Bpchq), da Operação Gêmeos, Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS, do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 19ª CIPM, além do Grupamento Aéreo (Graer), devido à dificuldade de acesso ao local.

Foram feitas buscas em toda região, mas nenhum suspeito foi localizado. Também não há registros de nenhum ferido.

A Polícia Militar ainda informou que o policiamento segue reforçado em todo o bairro.