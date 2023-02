Tiroteio: homem é morto e duas pessoas ficam feridas no circuito Osmar

Um homem foi morto a tiros próximo ao circuito Osmar, na Rua Carlos Gomes, na madrugada desta sexta-feira (17). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi identificada como Marcos Souza Menezes.

Outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas com passagem por roubo, foram atingidas na perna e de raspão na barriga. Segundo a SSP, a principal suspeita é de que o crime tenha sido motivado por envolvimento com o tráfico de drogas.

"Uma testemunha foi ouvida e informou sobre a possível motivação. Estamos utilizando todos os recursos, inclusive os tecnológicos, para elucidar esse caso com celeridade", declarou a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro. A polícia acredita que a arma tenha sido escondida no circuito, já que existem portais de abordagem para entrar na festa. "Temos pessoas que moram nos circuitos, então existe a possibilidade dessa arma ter ficado escondida em algum imóvel", completou Ribeiro.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou a perícia no local e as imagens das câmeras de monitoramento estão sendo analisadas para contribuir na investigação.