Tirullipa apresenta Taquipariu Doido na Concha Acústica

Tirullipa está de volta a Salvador com o espetáculo Taquipariu Doido, em que celebra seus 20 anos de carreira. O artista aposta nos diversos tipos de humor para contar histórias que o transformaram em um dos maiores humoristas do país. “Será uma grande festa com tudo o que já passei e vivi na minha carreira, piadas engraçadíssimas da minha trajetória. Tudo o que deu certo e tudo o que deu errado até aqui eu conto de maneira bem-humorada, de um jeito que só assistindo para saber”, diz Tirullipa.

(Foto: Reprodução)

Pela primeira vez na Concha Acústica, ele faz de um tudo no palco: apresenta stand-up comedy, faz piadas, paródias, imitações e dublagens, canta, conta causos e muito mais. Indicado para todos os tipos de público, o espetáculo conta também com situações do cotidiano, além das mais engraçadas imitações de personagens, cantores e celebridades.

O humorista aposta na renovação constante de cenas, personagens e textos, buscando sempre novas ideias, novas paródias e piadas. Por isso, não ficam de fora o contexto econômico, político e cultural do país. "É para as pessoas saírem da Concha Acústica pensando e falando: taquipariu doido, que loucura é essa?", brinca o humorista.

Serviço: Concha Acústica (Campo Grande). Hoje, às 19h. Ingressos: R$ 100 | R$ 50 (plateia); R$ 200 | R$ 100 (meia). Vendas: Bilheteria do TCA, SACs dos shoppings Barra e Bela Vista ou pelo ingressorapido.com.br.