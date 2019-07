Tirullipa 'envelhece' Gretchen, que reclama: 'fora do tom'

O humorista Titullipa também entrou na brincadeira de usar o aplicativo de envelhecimento. Contudo, ao invés de usá-lo com uma foto sua, ele transformou Gretchen em sua cobaia.

Quem não gostou da "brincadeira" foi a própria Gretchen. Aos 60 anos, ela nunca foi fã do envelhecimento, disse nas redes sociais que "não achou de bom tom" a brincadeira, mas também não viu "maldade".

Foto: Reprodução

"Não é polêmica nenhuma essa brincadeira do Tirulipa. Ele fez uma brincadeira, não é tão de bom tom, mas conheço Tirulipa desde pequena quando trabalhava com o pai dele nos circos fazendo shows. Ele é uma pessoa incrível, um doce”, falou a eterna rainha do rebolado nas redes sociais.

Ela continua: “Não tem maldade. Ele é um humorista, gente! Só quero dizer que não estou chateada e nem magoada. Claro que não achei bonito, mas também achei engraçado porque um dia todo mundo vai ficar velho".

Tirulipa chegou a apagar a postagem por ter recebido muitas críticas em suas redes sociais. Mas, pelo visto, está tudo bem entre ele e Gretchen.