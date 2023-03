Tite processa Neto por injúria após eliminação do Brasil na Copa

Ex-treinador da Seleção Brasileira, Tite está processando o ex-jogador Neto por injúria. O técnico apresentou na Justiça uma queixa-crime contra o comentarista por declarações feitas durante o programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes, no dia 9 de dezembro do ano passado.

Os comentários foram feitos logo após a eliminação do Brasil para a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Na ocasião, Neto usou os seguintes termos para se referir ao treinador: "filho de uma p...", "desgraçado", "sem vergonha", "burro", "idiota", "imbecil" e "vagabundo".

A defesa de Tite alega que "as sete expressões – algumas delas proferidas repetidamente – formam um conjunto inequívoco de ofensas, qualquer que seja o contexto em que proferidas". Os advogados também acrescentaram que os termos "possuem elevado caráter pejorativo e não têm outro sentido senão o de atingir a honra do querelante [Tite], ofendido em sua dignidade (respeitabilidade) e seu decoro".

As informações são dos sites ge e Uol. Na queixa-crime, os representantes de Tite pedem que Neto sofra as sanções estipuladas nos artigos 140 e 141 do Código Penal.

A pena prevista é de detenção de um a seis meses ou multa, mas pode ser elevada em um terço quando o crime é cometido na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, e pode ser triplicado quando divulgado em redes sociais.

A defesa de Tite citou nos autos a audiência do vídeo com as ofensas feitas por Neto no YouTube. Os comentários tiveram 2,5 milhões de visualizações na plataforma, segundo os advogados. A ação foi aberta na última quarta-feira (15), no Fórum Regional de Pinheiros, em São Paulo.

"Totalizam-se — somente em reproduções via plataforma YouTube — 2.500.000 de reproduções do conteúdo injurioso, potencializando, em larga escala, o dano sofrido pelo querelante [Tite] em sua esfera de proteção da honra pessoal (dignidade e decoro)".

As frases de Neto:

"Acabou, vai, vai, vai, Tite filho de uma p...! Desgraçado! Eu falei que era o Neymar para bater, a culpa é do Tite, o Neymar deixou de bater o pênalti, o maior batedor de pênalti do mundo, seu sem-vergonha! Você não merece estar aí, você deveria ter deixado o Neymar bater o pênalti agora, porque não teria chance. Se o Neymar faz o gol, você teria chance do menino do Alisson pegar. E depois o Marquinhos fazer. Seu burro, burro, seu idiota, acabar com o país, o país sofredor, o país que as pessoas pagam trezentos reais por uma camisa. Você levou a família sua, você não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua, seu idiota! Você perdeu a Copa do Mundo mais fácil!".

"Deixa o Neymar. Faz o gol. Seu idiota, imbecil, vocês falam atenção que isso aqui não pode. Não pode o escambau!".

"(...) Quem que é o maior batedor de pênalti do mundo? Não bateu! Seu burro! Burro! Seu burro! Burro! Era o Neymar para bater, cambada de vagabundo, desgraçado!".