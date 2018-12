Tomar suco de laranja reduz riscos de desenvolver demência, diz pesquisa

De acordo com um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Harvard, tomar um copo de suco diariamente pode ajudar a evitar problemas de memória ou ter dificuldades de seguir instruções ou se orientarem em áreas que lhes eram familiares. De acordo com a pesquisa os riscos podem ser 47% menor nesses casos.

Segundo a pesquisadora Changzheng Yuan, líder e autora do estudo, o consumo a longo prazo de vegetais, fruta e de suco de laranja “pode ser benéfico”. O estudo foi feito acompanhando 28 mil homens durante 20 anos.

A pesquisa perguntava aos homens, com média de 51 anos, acerca de seu consumo de frutas e vegetais, a cada quatro anos. O grupo com maior consumo igeriu cerca de seis porções diárias, o com menor consumo comeu apenas duas.

Em seguida, os homens foram submetidos a testes de memória e raciocínio quando atingiram 73 anos. Eles eram perguntados se recordavam ou não de acontecimentos recentes e de itens nas suas listas de compras.

Segundo a pesquisa, publicada no periódico científico Neurology, apenas 6,9% dos homens que beberam suco de laranja desenvolveu problemas cognitivos.