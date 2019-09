Tony Salles comemora 12 anos de Salvador Fest

O Salvador Fest reúne neste domingo (15), no Parque de Exposições, grandes nomes da música baiana e brasileira em 12 horas de música. Entre elas, Ivete Sangalo, Marilia Mendonça e Léo Santana e Parangolé. Para divulgar sua participação do evento, o vocalista da Parangolé, Tony Salles, visitou a Rede Bahia nesta segunda (9), onde falou sobre a grande expectativa de participar do evento.

“Esse ano está sendo especial porque a gente está vindo de um Verão incrível, de um carnaval surreal, então cria-se uma expectativa muito grande e eu estou ansioso demais porque eu sei que vai ser diferenciado”, contaouTony, que esse ano ganhou o prêmio de Melhor Música do Carnaval com Abaixa que é Tiro. Sobre o Salvador Fest, ele conta que já são doze participações.

“Faz parte já da minha carreira, afinal de contas são 12 anos e já dá para contar uma história bacana”, diz Tony Salles.

Tony Salles preparou um repertório exclusivo para o Salvador Fest (Foto: Arquivo CORREIO)

A importância do Salvador Fest na vida do cantor é grande. São 12 anos cantando no festival que esse ano está indo para sua décima quarta edição e segundo Tony Salles, é a festa que dita como vai ser o verão. “O Salvador Fest para mim hoje tem uma importância muito grande porque quando a gente se aproxima do Verão é ele quem dita como vai ser o seu Verão e eu sempre tive isso. Desde o terceiro, segundo ano que eu comecei a entender que o Salvador Fest tem essa importância,” explicou ele ainda dizendo que não consegue se imaginar sem cantar no evento que faz parte de toda sua carreira.

O repertório, conta, será especial, com músicas como o hit Diferenciada e algumas inéditas . Outra surpresa para o domingo é a participação da cantora Pocah, cantando a parceria que fez com a Parangolé.



SERVIÇO

Evento: Salvador Fest

Quando: doomingo (15)

Onde: Parque de Exposições

Palco Salvador: Wesley Safadão, Ivete Sangalo, Léo Santana, Harmonia do Samba, Dilsinho, Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Tayrone, Parangolé, Lambasaia e Psirico e Anna Catarina

Palco Skol Pagodão: Igor Kannário, Flavinho e a Carreta, Robyssão, A Invasão, La Fúria, O Poeta, Pegadeira, Hiago Danadinho, Preto de Luxo, Edcity, Àttooxxá, Zé Paredão e Beleza Pura

Local: Parque de Exposições

Ingressos: R$ 50 (pista individual). R$ 90 (pista casadinha), R$ 180 (camatote glamour), R$ 240 (camarote open bar) e R$ 310 (backstage)





*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira