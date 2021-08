Tóquio: Brasil conquista bronze no lançamento de disco e prata nos 400m

O Brasil conquistou mais medalhas Paralimpíada de Tóquio na madrugada deste sábado (28) e já acumula 19 no quadro. Julyana da Silva alcançou a medalha de bronze na prova do lançamento de disco classe F57 e Thalita Simplício conquistou a medalha de prata nos 400m da classe T11 (cegos).

Julyana fez um lançamento de 30,49 metros (m) para garantir a 19ª medalha do Brasil nos Jogos realizados na Terra do Sol Nascente. Nas outras tentativas, Julyana conseguiu lançar para 30,36 m, 30,28 m, 29,41 m, 28,66 m e 29,63 m.

A medalha de ouro ficou com a uzbeque Mokhigul Khamdamova (31,46 m) e a prata parou nas mãos da argelina Nassima Saifi (30,81 m). A outra brasileira na prova, Tuany Siqueira, conseguiu a marca de 21,30 m, terminando na 11ª posição.

Já na prova de 400m, Thalita fez o tempo de 56s80 e faturou o 18º pódio para o País no Japão.

O ouro ficou com a chinesa Cuiqing Liu com o tempo de 56s25 e o bronze foi para a colombiana Angie Mamian (57s46). A prova teve somente quatro participantes e a colombiana Patricia Lopez terminou em último.

Faltou pouco para Thalita repetir o ouro na prova que ela conquistou no Mundial de Dubai em 2019. Mas em uma prova bastante disputada, ela acabou sendo superada pela chinesa que é a dona do recorde mundial dos 400m, com o tempo de 56s00 conquistado em 2018.

Thalita nasceu com glaucoma em Natal, no Rio Grande do Norte, e com 12 anos ficou cega. Chegou a disputar competições de natação, caratê e goalball antes de entrar para o atletismo.

Nos Jogos do Rio-2016, Thalita foi prata no revezamento 4x100m. No Mundial de Dubai, além do ouro, ela terminou com a prata nos 200m.