Torcedora do Bahia denuncia assédio durante jogo na Fonte

Uma torcedora do Bahia usou as redes sociais para fazer uma denúncia de assédio que aconteceu durante o jogo do domingo (5), contra o Avaí, na Arena Fonte Nova. Ela afirmou que estava nas arquibancadas quando quando foi vítima de um assédio "muito acima do normal". O clube respondeu à denúncia e afirmou que vai tomar providências. "Respeitem as mulheres, p...", postou a conta oficial do tricolor baiano.

"Começou com um grupo de homens completamente bêbados que queriam ficar entre nós mulheres porque 'são lindas estão embelezando o estádio'. Depois disso passei a me incomodar com os outros assédios que são rotineiros", escreveu a torcedora Maria Ribeiro. Ela faz parte da Tricoloucas, torcida exclusivamente feminina.

O torcedor em questão fez gestos obscenos para as torcedoras e as ameaçou depois de ter negado o pedido para ver o jogo no meio do grupo. "O simples subir e descer uma escada para ir ao banheiro ou comprar cerveja é uma desgraça, é passada de mão, é piadinha... Eu vou tanto aos jogos que já tava naturalizando isso, mas ontem com os ataques e xingamentos do cidadão bêbado, o jogo já não foi muita coisa para mim", continuou. "Aliás, uma correção: assédio nunca é normal. Ontem extrapolou a média de situações que acontecem conosco, na torcida", postou.

O post foi feito hoje pela manhã. O clube não demorou a responder, repostando a denúncia da torcedora. "Respeitem as mulheres, p...! Prometemos agir em relação a isso, Maria. Podem nos cobrar depois".

Prometemos agir em relação a isso, Maria. Podem nos cobrar depois. https://t.co/QToL9Q4mMG — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 6 de maio de 2019