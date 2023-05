Torneio juvenil de Beach Tennis começa nesta sexta em Salvador

Cinquenta jogos abrem, nesta sexta-feira (26), o Bahia Juniors Cup BT, torneio internacional juvenil com pontos no ranking mundial júnior de beach tennis. A competição será disputada na Arena D7, no Shopping da Bahia, e vai até domingo (28), com cerca de 100 participantes.

O primeiro dia do evento será marcado pelos jogos de simples nas categorias 12, 14 e 16 anos. As partidas começam a partir das 12h e os primeiros campeões serão conhecidos à noite, com as finais a partir das 19h30.

O torneio de duplas começará no sábado e vai estrelar o gaúcho Gustavo Garbarski, oitavo do ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF), que jogará ao lado do catarinense João Caetano na categoria 18 anos. Garbarski representou o Brasil no Mundial juvenil por equipes.

A competição dá uma vaga de convite para as duplas campeãs do masculino e feminino no sub-18 para o Sand Series de Brasília, um dos Grand Slams do esporte, que ocorrerá em junho. As duplas campeãs do torneio sub-16 também ganharão vaga, mas no qualifying.