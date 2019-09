Tottenham abre 2x0, mas leva empate do Olympiacos na Champions

Vice-campeão na última Liga dos Campeões da Europa - perdeu a decisão para o Liverpool -, o Tottenham tinha tudo nesta quarta-feira (18) para ter uma boa estreia nesta edição da competição Em Atenas, na Grécia, contra o Olympiacos, o clube inglês abriu 2 a 0, com gols de Harry Kane e Lucas Moura, e encaminhava a vitória, mas permitiu a reação do rival e ficou no empate por 2 a 2 na estreia pelo Grupo B.

Com seu estádio lotado, o Olympiacos começou a partida com muita disposição e levou muito perigo ao gol defendido pelo francês Hugo Lloris. Aos 19 minutos, o time grego esteve perto de abrir o placar em um bola na trave em chute de Miguel Angel Guerrero. No rebote, o volante brasileiro Guilherme quase marcou.

A resposta do Tottenham veio pouco tempo depois, de forma arrasadora. Aos 25 minutos, Yassine Meriah derrubou Harry Kane na área e o árbitro, após uma consulta ao VAR, confirmou o pênalti. Na cobrança, o centroavante deslocou com perfeição o goleiro português José Sá para fazer 1 a 0. Aos 30, o brasileiro Lucas Moura recebeu na entrada da área e acertou o ângulo direito da meta grega.

O Olympiacos conseguiu iniciar a sua reação ainda no primeiro tempo. Aos 41 minutos, após boa jogada pelo meio, Daniel Podence fez o primeiro em um chute rasteiro e em diagonal no canto direito de Lloris. O empate saiu logo no início da segunda etapa com o francês Balbuena, em cobrança de pênalti.

O resultado deixa as duas equipes com um ponto no Grupo B, que também tem Bayern de Munique e Estrela Vermelha. Na segunda rodada, marcada para o dia 1.º de outubro, uma terça-feira, o Tottenham recebe o clube alemão, em Londres, e o Olympiacos visita os sérvios.

Outro empate

Em um jogo de poucas emoções, Brugge e Galatasaray empataram sem gols, em Brugge, na Bélgica, na partida de abertura do Grupo A, o mesmo de Real Madrid e Paris Saint-Germain.