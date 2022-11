Track&Field amplia atuação e inaugura loja conceito em Salvador

A Track&Field inaugurou nesta terça-feira (8), no L2 do Salvador Shopping, uma Experience Store criada para conectar os clientes a um universo de experiências ligadas ao bem-estar e à vida saudável.

O lançamento reforça o comprometimento da companhia com as soluções omnichannel, a integração entre o mundo online e off-line e o fortalecimento do vínculo com os públicos identificados com a marca .

Além de conhecerem a loja, os convidados assistiram a um pocket show de Vini Rodrigues com participação de Felipe Pezzoni.



“Este é um presente para nosso cliente e potencializa novas experiencias e relacionamentos com a marca. Trazer o Vini e o Felipe para estarem com a gente essa noite foi o banho de axé e boas energias para o espaço”, declarou Matheus Medeiros, franqueado da marca.