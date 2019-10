Tráfego de veículos de viaduto no Canela deve ser liberado no domingo

A liberação do trânsito no Viaduto da Gabriela, que dá acesso ao bairro da Graça pela Avenida Reitor Miguel Calmon, no Vale do Canela, teve de ser adiada novamente, dessa vez, para o domingo (3). O adiamento foi solicitado pela Superintendência de Obras Públicas do Salvador (Sucop), autarquia que coordena os trabalhos de recuperação da estrutura do viaduto.

O ponto de bloqueio é no acesso ao viaduto de quem transita pelo Vale do Canela no sentido Comércio. Desta forma, a opção de tráfego para os veículos que desejam acessar a avenida Princesa Leopoldina, na Graça, é seguir até o Viaduto Menininha do Gantois (que dá acesso ao Campo Grande) e fazer o retorno abaixo deste viaduto, retornando pelo Vale do Canela até o acesso à Ladeira da Gabriela, logo após o supermercado Hiper Ideal. Não haverá alterações para quem utilizar o viaduto sentido Vale do Canela.