Traficante e trio armado são presos em Feira de Santana

Em duas ações diferentes, equipes da Rondesp Leste prenderam um trio armado e um traficante, em Feira de Santana, nesta quarta-feira (22).

No fim da manhã, as equipes encontraram três homens durante uma ronda na rua Heráclito de Carvalho, no bairro Rua Nova. Um dos suspeitos fez disparos com arma de fogo ao perceber a aproximação da viatura.

“Os três foram atingidos de raspão, socorridos no Hospital Clériston Andrade e conduzidos para a Central de Flagrantes”, contou o major Fernando Cardoso, comandante da unidade. Com o trio foi encontrado o revólver Taurus calibre 38, 366 porções de maconha, 38 embalagens de cocaína e 60 embalagens de maconha e um celular Samsung.

Já a noite, durante rondas no bairro do Aviário, um traficante tentou fugir das equipes ao perceber a aproximação da viatura, mas foi rapidamente alcançado. “Foram apreendidos quatro quilos de maconha, balança, dois mil pinos para embalar cocaína e uma máquina de cartão de crédito”, afirmou o oficial. O suspeito também foi encaminhado para a Central de Flagrantes.