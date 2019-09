Traficantes usavam drone para monitorar chegada da PM em Itaparica

A polícia encontrou e apreendeu um drone que era utilizado por traficantes no Alto do Santo Antônio, na Ilha de Itaparica. O equipamento era utilizado para espionar a região, além de monitorar as ações de policiais.

Durante a ação, a Polícia Militar espalhou equipes por terra e sobrevoou a localidade também com o auxílio de um drone próprio. As imagens flagraram um grupo, que tentou fugir por um matagal.

Um dos homens que tentou escapar foi preso em flagrante com uma pistola calibre 380, um drone, um carregador, munições, uma arma de brinquedo, binóculos e algemas.

A operação foi realizada por equipes da 5ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Vera Cruz) e das Rondas Especiais (Rondesp) Região Metropolitana de Salvador.

"Como é uma região de mata fechada, eles usavam o drone e o binóculo para monitorar grupos rivais e também a chegada da polícia. Sabendo desses detalhes, montamos a ação e conseguimos prender um integrante do bando e apreender o drone", explicou o comandante da Região Integrada de Segurança Pública (Risp) RMS, coronel Alfredo Nascimento.