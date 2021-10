Trânsito é alterado temporariamente na região do Lucaia a partir desta quarta

A partir desta quarta-feira (13), o trânsito será interditado num cruzamento na região do Lucaia em razão de ajustes viários para o fluxo do novo hospital que está sendo construído na região. O bloqueio vai afetar os condutores que estiverem na Rua do Lucaia e na Avenida Vasco da Gama no sentido Avenida Garibaldi. A interdição, que será sempre à noite, das 23h às 5h, deve durar até o dia 20 de outubro.

Durante o período de interdição, os motoristas que estiverem na Rua do Lucaia, oriundos da Avenida Juracy Magalhães, com destino à Garibaldi deverão seguir pela Avenida Vasco da Gama, fazer o retorno no sentido Rio Vermelho, seguir para Rua Conselheiro Pedro Luiz após passar pelo Largo do Lucaia, contornar na Praça Colombo (Largo da Mariquita), passar pelas ruas João Gomes e da Paciência, acessar a Rua Eurycles de Matos (que fica próxima à Praia da Paciência), de onde podem chegar na Garibaldi. Os condutores que já estiverem na Vasco da Gama podem seguir em direção à Rua Conselheiro Pedro Luiz e fazerem o mesmo trajeto.

Foto: Divulgação

Será aberto um retorno provisório na Avenida Garibaldi para possibilitar o acesso dos moradores dos edifícios que ficam na Rua Santa Isabela e também a quem precisar seguir para a Secretaria Municipal da Educação. Para chegar ao retorno, os condutores, ao saírem da Rua Eurycles de Matos, deverão seguir pela Garibaldi no sentido Lucaia e fazer a mudança de sentido em frente à sede secretaria do município.

A sinalização da região foi reforçada e agentes de trânsito vão intensificar a atuação com o objetivo de orientar condutores, passageiros e pedestres. Aliado a isso, materiais informativos foram distribuídos nos prédios diretamente afetados pelo bloqueio temporário e também entregues a condutores que passam pelo local.