Trânsito no Comércio terá mudança definitiva a partir deste sábado (9); veja

A partir deste sábado (9), o trânsito na Avenida da França, no Comércio, sofrerá alterações permanentes. Por causa das obras de requalificação na Praça Cairu, serão necessários alguns ajustes para quem vem da Avenida da França, sentido Avenida Lafayette Coutinho (Contorno).

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a mudança é definitiva e o fluxo não será retomado após a conclusão das intervenções.

Os veículos que seguem da região do Porto de Salvador e desejam subir a Avenida Contorno não poderão mais passar por trás do Mercado Modelo, como ocorre atualmente. A partir das 8h deste sábado, os motoristas deverão utilizar a rua da Bélgica, que passa ao lado do Mercado Modelo, e que passará a ter sentido duplo de tráfego.

Já quem utiliza a via marginal da Avenida da França não terá mais acesso à Avenida Contorno – somente à Avenida Estados Unidos. Quem quiser subir a Contorno deverá utilizar o lado externo da via, ao lado dos galpões do Porto. Além disso, não haverá alterações para quem desce a Contorno em direção ao Comércio, e nem para quem sai da Avenida da França para acessar a Avenida Estados Unidos.

Neste sábado, agentes de trânsito estarão na região para orientar os motoristas. Também haverá sinalização de obras na Avenida da França.