Translado do corpo de Jeff Machado é feito via terrestre por conta da decomposição avançada

O translado do corpo do ator Jeff Machado do Rio de Janeiro para Santana Catarina foi iniciado por volta das 5h da manhã desta sexta-feira (26). Por conta do avançado estado de decomposição dos restos mortais, o transporte acontece por via terrestre, e deverá durar 20 horas. O velório estava previsto para este sábado (27) em Araranguá (SC), cidade natal do artista. O ator trabalhou na novela "Reis", da Rede Record.

O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio dentro de um baú, enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno que havia sido alugado anteriormente por um suposto amigo de Jeff em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. O 'despejo' dos cães do ator ajudou a desvendar o mistério do desaparecimento. Os cães portavam chips de identificação.

Em Araranguá, uma missa em homenagem a Jeff, aberta ao público, foi marcada para 13h30, no Santuário Nossa Senhora Mãe dos Homens, no Centro do município. O sepultamento ocorrerá em seguida, no Cemitério Cruz das Almas.

Causa da morte não especificada

O avançado estado de decomposição do corpo de Jeff também impediu a determinação exata da causa da morte. Apesar disso, há indícios de asfixia ou estrangulamento. De acordo com o laudo da necropsia, o corpo de Jeff foi encontrado com as mãos e pés amarrados com fita adesiva, já em estado de mumificação, com um pano na boca e um fio de telefone em torno do pescoço com presença de sulco de estrangulamento.

Investigação

Estelionato é uma das principais linhas de investigação adotada pela Polícia Civil na investigação. O baú onde o corpo foi encontrado foi retirado da residência do ator. A polícia também suspeita que ele tenha sido morto em casa.

A equipe de remoção do corpo contou com nove homens, dois operando uma britadeira, dois policiais civis se revezando com picaretas e pás, e cinco da Defesa Civil. Um vídeo mostra o momento.