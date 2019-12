Com 10 embarcações em tráfego desde às 5h, a travessia Salvador-Mar Grande está operando com saídas de 15 em 15 minutos do Terminal Náutico, no Comércio, com destino à Ilha de Itaparica. De acordo com a Astramab, ocorreu pequena fila em alguns momentos, com tempo de espera em torno de 20 minutos, mas neste momento o embarque é normal. Em relação ao sábado, o fluxo de passageiros é menor, mas a expectativa da Astramab é de que o movimento de embarque seja bom durante todo o dia, com muita gente deixando a capital para o Réveillon em localidades da Ilha de Itaparica..

Se o fluxo de passageiros seguir no mesmo ritmo, os horários de saída permanecerão sendo a cada 15 minutos. Caso contrário, os horários serão de meia em meia hora. Hoje o último horário saindo de Salvador será às 20h e de Mar Grande, a última embarcação sairá às 18h30. A passagem na travessia custa, nos domingos e feriados, R$ 7,40, sendo que no Terminal Náutico é acrescida a taxa de embarque praticada pela Socicam, de R$ 1,50. No Terminal de Vera Cruz, não existe taxa de embarque.

A exemplo do que aconteceu no sábado (28) todos os catamarãs com destino ao Morro de São Paulo vão deixar o Terminal Náutico neste domingo com lotação completa. Um dos destinos mais procurados pelos turistas, o Morro, está recebendo milhares de visitantes para os festejos do Ano Novo e a procura pela travessia Salvador-Morro de São Paulo se intensificou desde o início da semana.

A viagem direta de catamarãs dura 2h e 20m . Hoje vão ocorrer saídas às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. A passagem custa R$ 95,20, sendo que no Terminal Náutico é acrescida a taxa de embarque de R$ 1,50 praticada pela Socicam, administradora do Terminal Náutico.

Também opera normalmente hoje a linha de catamarã ligando o Morro de São Paulo a Barra Grande, na península de Maraú. O catamarã sai diariamente às 6h45 de Barra Grande e às 15h15 de Morro de São Paulo. Portanto, o turista que sair de Salvador para o Morro de São Paulo pode agora esticar a viagem até Barra Grande, que é um local muito procurado do litoral da Bahia. A passagem custa R$ 125.

Com a crescente chegadas de turistas em Salvador, a procura pelas escunas que fazem o passeio turístico pela Baía de Todos os Santos também aumentou bastante nos últimos dias. As escunas saem do terminal a partir das 9h, fazem paradas em Ilha dos Frades e em Itaparica, retornando a Salvador às 17h30. A tarifa é R$ 60.