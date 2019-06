Trecho da Av. ACM é interditado após carro bater e derrubar poste

Um poste caiu após um carro - modelo Corolla, de placa JRX 1224 - bater na Avenida ACM, no início da manhã desta sexta-feira (28). Segundo a Transalvador, o acidente aconteceu por volta das 5h30.

Por causa da queda do equipamento, as faixas na altura da Rodoviária, no sentido Rótula do Abacaxi estão interditadas. Por causa disso, o engarrafamento já chega na Avenida Paralela. Segundo a Transalvador, o tráfego foi desviado por dentro da rodoviária.

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO) (Foto: Mauro Akin Nassor/CORREIO)

O gás do carro está escapando e há um cheiro forte no local. O motorista, que não teve o nome divulgado, foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE) mas não há informações sobre seu estado de saúde.

Equipes da Transalvador, Salvar, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar estão no local. A energia do entorno foi desligada. O pessoal da Coelba está aguardando a chuva passar para começar operar.

A energia do entorno foi desligada. Técnicos da Coelba estão no local aguardando a chuva passar para operar sem segurança.

"A batida de um veículo em um poste, próximo à Rodoviária de Salvador, na manhã desta sexta-feira (28), provocou o desligamento da rede elétrica da região às 5h27. A Coelba atuou rapidamente e normalizou a maioria dos clientes às 6h21. Neste momento, três consumidores continuam interrompidos e os técnicos da concessionária atuam na substituição do equipamento", afirmou a Coelba, em nota. Estão sem energia o posto de combustível e dois pontos de iluminação pública, segundo a companhia de energia.

O terminal de ônibus ficou sem energia e os geradores tiveram que ser acionados. A CCR Metrô, através de assessoria, informou que a estação de ônibus, administrada pela concessionária, possui geradores de energia. "O funcionamento do metrô não foi alterado", afirmou a CCR.

Nesta manhã houve uma falha em um trem do metrô, que acabou refletindo na circulação na linha 2. "A operação já foi normalizada. Não tem a ver com o acidente na região", destacou a CCR Metrô.

Dos prejudicados pelo desligamento de energia, devido ao acidente, um funcionários de um posto de gasolina em frente à rodoviária, relataram que quando chegaram para abrir o posto e a conveniência os bombeiros já haviam socorrido a vítima e o local já estava sem energia.

"Eu cheguei cedo, uns 20 minutos antes de iniciar minha jornada de trabalho, por volta de 5h50 e já tinha acontecido o acidente. Corri para abrir a loja por causa dos alimentos nos freezers e geladeiras, para não correr o risco de perder nada. Inclusive, agora que os carros estão desviando por dentro da rodoviária, não podemos abastecer e nem vender nada da loja, infelizmente", contou um funcionário do posto BR que preferiu não se identificar.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier