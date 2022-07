Trecho da Av. ACM, no Itaigara, é interditado para avanço das obras do BRT

Uma extensão da Av. ACM, no Itaigara, será interditada para avanço das obras do BRT. Desta vez, a via principal da avenida será bloqueada no trecho entre o Shopping Itaigara e o Tricenter a partir da manhã da quinta-feira (14).

Segundo a Transalvador, a interdição, prevista para permanecer até a próxima terça-feira (19), afetará apenas o sentido Iguatemi. O fluxo de veículos com destino à Orla não será afetado.

Com o bloqueio, os condutores que estiverem na via principal da Av. ACM devem acessar a via marginal pouco antes do Shopping Itaigara. Os veículos podem retornar à via principal logo mais à frente, após o Tricenter. Para facilitar o fluxo, durante o período de interdição, será proibido estacionar nas vagas de Zona Azul que ficam no trecho citado acima da marginal.

A sinalização na via será devidamente reforçada para orientar condutores e pedestres. Agentes de trânsito e transporte intensificarão a atuação na área para ordenar o fluxo na via.