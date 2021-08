Três mortos: quadrilha ataca bancos e faz moradores reféns em São Paulo

Homens fortemente armados invadiram e atacaram pelo menos três agências bancárias do Centro de Araçatuba, a 521 km de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira, 30.

Segundo relato de moradores nas redes sociais, após o ataque ao banco e troca de tiros com a polícia, pedestres e motoristas foram abordados e feitos reféns. Em vídeos, é possível ver moradores da cidade amarrados em carros sendo feitos de “escudo humano” para a fuga da quadrilha.

A orientação da Polícia Militar é de que a população local não saia de casa porque há a suspeita de explosivos espalhados pela cidade. Segundo a PM, pelo menos dez carros foram utilizados na ação.

A Santa Casa de Araçatuba informou que atendeu duas pessoas feridas no ataque, um adulto que foi baleado e um adolescente que foi atingido por estilhaços de um explosivo.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, algumas entradas da cidade foram fechada pela quadrilha para evitar que reforços policiais cheguem ao local. Por causa da gravidade da ocorrência, o Baep de São José do Rio Preto, a 151,5 km de Araçatuba, foi acionado para auxiliar no caso.