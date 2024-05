EX-PRESIDENTE

Bolsonaro melhora e já caminha por hospital em São Paulo: 'Estou bem'

Ele está sendo medicado com antibióticos para tratar a infecção

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compartilhou um vídeo caminhando no corredor do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira (8). Ele deu entrada na unidade na segunda-feira (6), depois de ter sido transferido de Manaus (AM), para tratar um quadro de erisipela (inflamação na pele causada por bactérias.