Três submetralhadoras são apreendidas com adolescente e comparsas em Santo Amaro

Três submetralhadoras foram localizadas por equipes da 20ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), nesta quarta-feira (6), no município de Santo Amaro, no Recôncavo Baiano. Os armamentos estavam com um adolescente de 17 anos e outros três comparsas.

O grupo, que possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma, abuso sexual e violência contra agente socioeducativo, foi encontrado em uma casa no bairro do Ideal, durante reforço do policiamento para combater conflitos entre organizações criminosas. No imóvel os policiais encontraram também munições, porções de cocaína e uma tesoura. O adolescente foi apreendido e os comparsas presos.

O quarteto foi apresentado na Delegacia Territorial da cidade. No período de 10 dias foram quatro submetralhadoras apreendidas pela unidade, no município de Santo Amaro.