Trilha sonora para animar o São João

Não é por falta de música boa que o São João vai passar batido. Além das lives, vale revisitar aqueles clássicos que afagam a alma e animam nosso corpo. Para ajudar, pedimos ao cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim para indicar os alguns que não podem faltar em sua playlist junina.

Na seleção está a trilha sonora do filme Eu, Tu, Eles (2000), que inclui a canção Esperando na Janela, que projetou Targino nacionalmente. Em entrevista recente ao CORREIO, ele recordou a história. Na época, com 27 anos, Targino se apresentava em cidades pequenas do Nordeste e ainda não tinha carreira consolidada. O pai dele, caminhoneiro, estava trabalhando no set de filmagens de Eu, Tu, Eles e distribuiu uns CDs do filho, incluindo um para Regina Casé. Targino um dia apareceu no set e perguntou à atriz se ela tinha ouvido. Regina disse que ainda não. “Então, vai ouvir agora”, disse Targino, que começou a cantar pra ela.

Com todos os shows cancelados, Targino aderiu às lives. A próxima será no dia 23 , batizada de Canções de Luiz, em seu canal no YouTube. Confere a playlist do forrozeiro.

Danado de bom

Eu e Meu Pai (Luiz Gonzaga/1979) - Tem Luiz Gonzaga cantando clássicos do repertório dele, como Vida do Viajante e Respeita Januário, com Gonzaguinha, filho dele. O disco é lindo e mostra que Luiz tá cantando muito bem, com sua voz na fase mais madura.





Quem Me Levará Sou Eu (Dominguinhos/1980) -Tem Dominguinhos cantando Abri a Porta, parceria dele com Gilberto Gil, que participa também da gravação. E tem a participação de Luiz Gonzaga. Gonzagão está na faixa Quando Chega o Verão, parceria de Dominguinhos com Abel Silva.

As Canções de Eu Tu Eles (2000) - Foi um disco que transformou a minha vida, tem Esperando na Janela, que foi incluída na trilha por Gilberto Gil depois que toquei para Regina Casé, atriz do filme.

Forró, Festa e São João (2018) Vário Artistas - É um CD que vai ficar pra história. Foi uma ideia de Flávio José, que me sugeriu juntar um pessoal para cantar quadrilhas juninas. Em uma semana, mandei o repertório, juntei vinte artistas, os maiores nomes do forró da atualidade.