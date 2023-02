Trio na Barra reúne Ana Mametto, Carla Visi e Márcia Short em homenagem a Gal Costa

Uma homenagem à cantora Gal Costa vai ganhar as ruas do Carnaval de Salvador nesta sexta-feira (17), no circuito Barra-Ondina, quando o Trio do Balancê vai desfilar a partir das 14h30 reunindo três artistas: Ana Mametto, Márcia Short e Carla Visi. Sob direção do músico, arranjador e produtor musical Yacoce Simões, elas vão cantar grandes clássicos da carreira de Gal, que faleceu em novembro do ano passado. O trio é patrocinado pelo Governo do Estado da Bahia, através da Superintendência de Fomento ao Turismo.

Um dos idealizadores do projeto, Paulo Borges celebra a oportunidade de homenagear Gal na cidade da artista: “Gal é considerada a maior cantora do Brasil e merece uma homenagem em sua cidade natal. Ela ajudou a projetar a cultura de Salvador para o Brasil e para o mundo, na sua voz excepcional, no seu repertório. Gal cantou Salvador, cantou o Carnaval, e este projeto vai celebrar a voz dessa mulher sagrada”, diz.

O desfile será dividido em momentos das três artistas cantando juntas músicas como “Os Mais Doces Bárbaros”, “Balancê”, “Bloco do Prazer”, “Festa do Interior” e “Baby”, e em apresentações solo de cada uma. Diante do repertório de mais de 50 anos de carreira de Gal, as canções escolhidas incluem grandes sucessoas, mas também surpresas que fazem parte da memória afetiva de Ana, Carla e Márcia.

“Faz parte da minha vida, como diretor musical de inúmeros projetos baianos, trazer repertórios inusitados para a folia. Estou muito feliz por ter essa missão com cantoras tão talentosas. O desafio é, de certa forma, transferido para o público: acompanhar e dançar ao som de canções que serão ‘carnavalizadas’. E acho que o resultado será ótimo!”, diz Yacoce Simões, que foi responsável pela produção e arranjo de “Quando o Carnaval Chegar”, música gravada por Gal e Daniela Mercury em homenagem a Moraes Moreira.

Márcia Short é uma das cantoras precursoras da Axé Music e ícone da música baiana. Os mais de 30 anos de carreira tiveram, claro, influência de Gal: “Eu cresci ouvindo Gal. Ela está em todas as fases da minha formação como cantora e intérprete. A melhor de todas, afinadíssima! Uma referência para mim, nesse quesito. Essa homenagem representa espalhar suas sementes, celebrar a sua obra e sua vida, me sinto honrada e muito feliz com o convite”, conta a artista que, em momentos solo no trio, vai apresentar canções como “Brilho e Beleza” e “Vaca Profana”.

Uma das estrelas da série “Só se for por amor”, da Netflix, em 2022, Ana Mametto é uma cantora e atriz baiana que, em suas apresentações, traz sempre a relação com suas raízes e faz um verdadeiro mergulho no Brasil multicultural e multirracial. Para Ana, Gal é “a voz mais fatal de toda a música brasileira” - um trocadilho feliz com o nome de um dos álbuns mais celebrados da música nacional, lançado por Gal. “Ela sempre foi inspiração para todas as cantoras desse país, com sua performance vocal a afinação impressionante. Gal Costa foi e sempre será referência de canto e de comportamento cênico”, destaca a artista responsável por, no trio, apresentar versões para canções como "Vatapá", "No Tabuleiro da Baiana” e “Futuros Amantes”.

Outra integrante do trio de artistas da homenagem, bisneta, neta e filha de cantoras, Carla Visi é uma das vozes mais marcantes do Axé Music, com sua passagem por bandas como Cheiro de Amor e Companhia Clic. “Muito da minha afirmação enquanto mulher mestiça brasileira deve-se às mulheres que Jorge Amado traz em seus livros e a Gal Costa, sua presença e voz marcantes na música brasileira. Foi um grande presente ser convidada para compor esta homenagem ao lado de duas lindas vozes da nossa terra: Ana Mametto e Márcia Short. E a homenagem acontece em um evento popular, em um trio para o povo na rua, possibilitando o ecoar da voz de Gal que habita em todos nós”, diz a artista. Carla deve levar ao público uma versão da sua música favorita de Gal: “Luz do Sol”, além de “É D’Oxum” e “São Salvador”.

