Trocadilho de Butantan, funk 'Bum Bum Tam Tam' vira hino da vacina; veja memes

Lançado em 2018, o hit "Bum Bum tam Tam", do MC Fioti, é um dos grandes clássicos da música brasileira - detendo o posto de primeiro clipe Br a atingir 1 bilhão de vizualizações no YouTube. Mas, após mexer com a mente das 'novinhas salientes', a 'faluta envolvente' está diante de sua missão cívica mais importante: embalar a vacinação contra a coronavírus.

O motivo que transformou o funk em hino da vacinação é um tanto óbvio, o trocadilho com o Instituto Butantan. Até o Zé Gotinha, após driblar o aperto de mão de Bolsonaro, surgiu mostrando suas habilidades de dança.