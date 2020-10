Tudo que você precisa saber para começar o seu e-commerce

Após a chegada da pandemia do novo coronavírus, as relações entre clientes e comerciantes precisaram de uma rápida adaptação por conta do isolamento social. O comércio eletrônico (e-commerce), que só cresce nos últimos anos, se tornou o principal meio de negócios, com pequenas, médias e grandes empresas investindo pesado em sites, redes sociais, atendimento remoto e mesmo em estratégias de logística para não perder a venda e garantir que os clientes satisfeitos continuem comprando.

Agora, com o mês de novembro cada vez mais perto, os consumidores e compradores já se preparam para a Black Friday, evento que se consolidou ao longo dos últimos anos como o ponto de partida da temporada de compras do fim de ano. E dentro da missão de movimentar as vendas evitando a aglomeração, uma boa plataforma de vendas online será o diferencial para quem planeja aumentar os lucros nesse período, é o que diz o gerente de produto Wix, Ronnie Magalhães. “Sem dúvida, continuaremos a ver o impacto da covid-19 no comportamento do consumidor durante esta temporada de férias, já que mais pessoas do que nunca escolherão comprar online”, explica.

Para Ronnie, apesar da cautela assumida pelo público em geral, quando o assunto é gastar dinheiro, a expectativa é que o consumidor aproveite a temporada de promoções para fazer a seu garimpo pela internet e setores como entretenimento doméstico, mantimentos, cuidados pessoais e suprimentos para a casa vão puxar esse filão.

“Com a realidade da covid-19, todo comerciante precisa fazer a migração do mundo offline, da loja física, para o online, para conseguir manter a sua receita e não falir o seu negócio"_Ronnie Magalhães, gerente de produto Wix

No intuito de democratizar a presença no mundo virtual, o Wix tem aberto as portas principalmente para que as pequena e micro empresas consigam se destacar em meio às grandes marcas. A empresa é líder no mercado de construção de sites com uma plataforma de desenvolvimento web baseada em nuvem para mais de 180 milhões de usuários registrados em todo o mundo.

Segundo Ronnie Magalhães, o Wix foi fundado na crença de que a Internet deve ser acessível para permitir que todos desenvolvam, criem e contribuam. “Por meio de assinaturas gratuitas e premium, o Wix permite que milhões de empresas, organizações e profissionais de todas as áreas levem seus negócios, marcas e fluxo de trabalho online”, aponta.

É com o objetivo de seguir expandindo os horizontes de negócios das empresas baianas através do ambiente digital que o Wix, em parceria com o Correio, realizará uma série de quatro lives através do instagram.com/correio24horas, hoje e amanhã e nos dias 20 e 21 desse mês, sempre às 19h30.

Fim de ano

A previsão no aumento da demanda a partir da Black Friday até as festas de fim de ano vão exigir que o comerciante que está levando os seus produtos para um site fique atento a uma série de itens para garantir a melhor experiência possível e, a partir, daí possa estabelecer uma relação duradoura com o cliente. Seleção de produtos e atenção ao estoque; bom atendimento; funcionamento das opções de pagamento; e a verificação da satisfação do consumidor são fundamentais para ter sucesso com sua loja online.

Porém, muito além da montagem de um site, Ronnie afirma que o empresário que leva os seus negócios para o ambiente digital deve estar atento a uma série de pontos essenciais no sucesso da empreitada. “O ideal é sempre começar pelo planejamento, parte fundamental de qualquer negócio, que vai auxiliar em boa parte das tomadas de decisões”, ressalta.

Em paralelo às facilidades na construção do canal de e-commerce, o Wix oferece conteúdo informativo e ferramentas que auxiliam o empresário na gestão do seu negócio online. É o que comenta Fernando Simis, gerente local do Wix Brasil. “O pilar fundamental para o sucesso de nossos clientes é ter certeza de que eles irão tirar proveito máximo de nossos produtos, bem como estar a par de todo conteúdo relevante para gerenciar seus respectivos negócios online”, afirma.

“Neste sentido, todo conteúdo que puder ser produzido pela empresa para auxiliar nossos clientes será entregue via nossa central de ajuda, blog, e-mail, fórum, webinars, redes sociais e painel de controle do site”_Fernando Simis, gerente local do Wix Brasil

Dicas para preparar o site:

Produtos: selecione e prepare os produtos que estarão disponíveis, garanta estoques, diversifique fornecedores

Logística e entrega: ofereça diferentes opções de entrega e para retirada das compras

Marketing: comunique as promoções usando diversos canais e formatos

Atendimento ao Cliente/Operações: garanta que a equipe esteja preparada para o aumento da demanda

Pagamentos: Certifique-se que as opções de pagamentos estão devidamente integradas e funcionando

Pós-vendas: programe iniciativas para verificar a satisfação do cliente após o recebimento do produto e mantê-los engajados para que voltem a comprar

Quiz do planejamento

Responda as perguntas abaixo. Esse exercício vai te ajudar a montar seu e-commerce:

Qual seu tipo de negócio? Qual seu nicho? Quais são seus objetivos? Quais são suas metas e prazos? O que seu e-commerce precisa ter para atingir seus objetivos, metas e prazos? Qual a sua audiência? Quais serão os seus fornecedores? Onde os produtos serão vendidos, além do site (canais de venda)?

Manual de Estratégias

Quem quiser se preparar ainda mais, pode acessar a página oficial da temporada de festas 2020 para comerciantes criada pelo Wix e fazer o download completo do manual de estratégias de marketing e negócios.

Mais dicas Wix para bombar o seu e-commerce:

