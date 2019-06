TV Cultura cria novo canal no YouTube para exibir programas antigos

A TV Cultura vai fazer a felicidade de muita gente com o lançamento, na próxima quinta-feira (27), de seu mais novo canal no YouTube, o Eu vi na Cultura. A ideia é exibir, semanalmente, episódios de atrações que ficaram no imaginário de toda uma geração e foi passando de pais para filhos. A disponibilização do conteúdo faz parte da estratégia de lançamento de um serviço de streaming com seus conteúdos.



Dando início ao projeto, foi programada uma maratona de 12 horas ao vivo, que começa às 10h e vai até 22h. Durante esse período, o público vai conferir programas infantis da emissora, além de ver clipes musicais e esquetes. Entre os programas, Castelo Rá-Tim-Bum, Confissões de Adolescente, Mundo da Lua, O Pequeno Urso e As Aventuras de Babar.

Segundo a emissora, a movimentação vem após a entrada de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, no conselho artístico da TV Cultura. Ele exigiu que a empresa esteja 100% no meio digital.

"A criação de uma nova plataforma de streaming é a prioridade da atual gestão de José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, mantenedora do canal, e o projeto já está em fase de planejamento”, ressalta a emissora.