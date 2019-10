TV terá programação especial na canonização de Irmã Dulce

Amanhã, acontece a canonização da baiana Irmã Dulce (1914-1992), que se tornará a primeira santa nascida no Brasil. Por isso, diversos canais de TV vão cobrir a cerimônia direto do Vaticano.

Dos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro, Maria Beltrão e Gerson Camarotti apresentam a solenidade a partir das 5h da manhã, com comentários do Monsenhor André Sampaio e participação dos correspondentes Ilze Scamparini e Rodrigo Carvalho diretamente do Vaticano.

A cerimônia será transmitida por Globo, GloboNews e G1. Às 6h40, a Globo encerra sua transmissão, mas o G1 e a GloboNews continuam acompanhando a repercussão no Vaticano e no Brasil em tempo real.

A TVE inicia sua transmissão também às 5h, com apresentação de Jhonatã Gabriel. Ao longo da cerimônia, a emissora vai exibir conteúdos sobre a história da beata, sua trajetória e as Obras Sociais, um dos maiores complexos de saúde com serviço gratuito do Brasil. A transmissão pode ser acompanhada também pelo portal da TVE. Quem não assistir pela manhã terá uma chance: a cobertura especial será reexibida no mesmo dia, às 21h.

Emissoras religiosas, como Canção Nova, Aparecida e Rede Vida também realizarão a cobertura ao vivo. O Santuário de Irmã Dulce, na Av. Dendezeiros, terá um telão para transmitir ao vivo a cerimônia.

Hoje, haverá também alguns programas dedicados à Santa Dulce dos Pobres. Às 13h05, o Via Brasil, da GloboNews, mostra a importância das cartas e da escrita na construção e manutenção das obras filantrópicas, além de revelar ligações entre momentos importantes da vida de Irmã Dulce e o número 13. Às 14h30, o GloboNews Especial Irmã Dulce mostra um grupo de jovens de Salvador que se prepara para celebrar a canonização. O programa também vai mostrar a história de pessoas que dão continuidade ao trabalho da freira. Nos jornais da TV Bahia, o repórter Ricardo Ishmael, que foi para o Vaticano, fará algumas participações.

Amanhã às 20h, o Canal Brasil exibe o filme Irmã Dulce, cinebiografia dirigida por Vicente Amorim. Contemplando da década de 1940 aos anos 1980, o longa-metragem mostra como a religiosa católica enfrentou uma doença respiratória incurável, o machismo, a indiferença de políticos e até mesmo os dogmas da Igreja para dedicar sua vida ao cuidado dos miseráveis.