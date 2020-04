TVE exibe filmes locais na Sessão Cinemateca da Bahia

Doze programas temáticos compostos por filmes baianos que integram a Cinemateca da Bahia serão exibidos, a partir desa segunda-feira (6), na TVE. A iniciativa, em parceria com a Diretoria de Audiovisual da Fundação Cultural do Estado da Bahia, visa difundir e aproximar o público baiano das realizações audiovisuais produzidas no estado. Os programas irão ao ar às segundas e sextas-feiras, sempre às 21h30.

A curadoria dos programas se articula em torno de afetos: sentimentos transversais e representativos das experiências sociais, culturais e íntimos dos cineastas e realizadores baianos. Trata-se de uma seleção que convida o telespectador a experienciar sessões com filmes variados e captados nos mais diversos suportes, do cinema em 16mm à produção digital.

Os doze programas que irão compor a programação da Sessão Cinemateca da Bahia são: Saudade, Amizade, Persistência, Surpresa, Pertencimento, Resiliência, Ardor, Esperança, Desencanto, Comunhão, Inspiração e Afeto. Nesta segunda-feira (6), o programa saudade vai exibir filmes sobre dois grandes artistas baianos, o músico e pesquisador Walter Smetak e o cineasta Roberto Pires. O primeiro será lembrado em O Alquimista do Som (1976), de Walter Lima, e o segundo em O Cinema Foi à Feira (2016), de Paulo Hermida.



Saiba um pouco mais sobre cada um deles:

Programa Saudade - 06/04/2020

Valoriza a arte de recordar, palavra que remete a lembranças guardadas no coração. Muitas e muitos poderiam estar contemplados nesse programa, por ora, integram Walter Smetak e Roberto Pires, documentados em memórias cinematográficas, processos de pesquisa e realização;

Filmes: O Alquimista do som, de Walter Lima (1976)

O Cinema foi à feira, de Paulo Hermida (2016)

Programa Amizade - 10/04/2020

Com estima e intimidade necessárias para falar daqueles que se misturam no cotidiano, uma voz reflexiva sobre a vida do polonês radicado no Brasil e morador de Cachoeira, Michal Bogdanowics;

Filme: Um filme para Michal, de Violeta Martinez (2013)

Programa Persistência - 13/04/2020

Documentários que apresentam perspectivas diferentes sobre Candomblé, comungam da obstinação de perpetuar uma sabedoria, um modo de vida, a necessidade de ter sua fé respeitada;

Filmes: Do que aprendi com Minhas mais Velhas, de Susan Kalik e Onisajé (2017)

O Papel da Mulher em Candomblés de Vitória da Conquista, de Eliana Souza, Lucélia Ribeiro (2016)

Merê, de Urania Munzanzu (2017)

Programa Surpresa - 17/04/2020

Curtas metragens que desafiam a realidade dos dias comuns, brincam com a linguagem cinematográfica investigando as formas de contar narrativas surreais dessa Bahia;

Filmes: Confronto Casual, de Marcus Barbosa (2016)

O Fantasma de Glauber Rocha, de L.H. Girarde (2019)

Sensações Contrárias, de Amadeu Alban, Jorge Alencar, Matheus Rocha (2007)

O rei do Cagaço, de Edgard Navarro (1977)

Sair do Armário, de Marina Pontes (2018)

Programa Pertencimento - 20/04/2020

Algumas facetas na realização audiovisual, atuação e performance social de pessoas negras. Elas e eles falam de si e sua comunidade, para e com sua comunidade;

Filmes: Náufraga, de Juh Almeida (2018)

Cinzas, de Larissa Fulana de Tal (2015)

Sarau da Onça, de Vinícius Elizário (2017)

Programa Resiliência - 24/04/2020

Com o perdão do clichê, “o sertanejo é um forte”, mitologia e imaginário, olhares sobre o Sertão;

Filmes: Boi Aruá, de Chico Liberato (1992)

Eu carrego um sertão dentro de mim, de Geraldo Sarno (1980)

Programa Ardor - 27/04/2020

A exaltação, o furor, um programa dedicado “à pátria de chuteiras”, a paixão que é o futebol;

Filmes: Fora Corja, de Matheus Vianna (2013)

Argentina, Me Desculpe, de Leandro Afonso (2015)

Pênalti, Adler Kibe Paz (2000)

Rádio Gogó, de José Araripe Jr. (1999)



Programa Esperança - 01/05/2020

A arte também é loucura, sonho, imaginação. Um programa de curtas que convida a manter a fé, os combustíveis para continuar e realizar;

Filmes: Os insênicos, de Rafaela Uchoa (2016)

Astrogildo e a Astronave, de Edson Bastos (2016)

Jessy, de Paula Lice, Ronei Jorge e Rodrigo Luna (2013)

Programa Desencanto - 04/05/2020

Dos problemas sociais de nossa capital, olhares sobre as habitações Soteropolitanas, os encantos e agruras da favela;

Filmes: Por exemplo: Caxundé, de Antonio Cury, Eduardo Cabrera, Fernando Belens, Homero Teixeira, Maria Edna Oliveira, Pola Ribeiro e Romero Azevedo; Guido Araujo foi Coordenador de Direção (1977)

Muros, de Fabricio Ramos e Camele Queiroz (2015)

Programa Comunhão - 08/05/2020

Das muitas comunidades daqui, um olhar sobre Jequié, Cachoeira, o litoral do Xaréu, o Pelourinho na suas diversidades de modos de vida;

Fimes: Efêmera Ilha, de Rogério Luiz Oliveira e Filipe Gama (2018)

Enquadrocanto, de Lindiwe Aguiar (1994)

Xareú, de Alexandre Robatto (1954)

Obra autorizada, de Iago Cordeiro Ribeiro (2016)

Programa Afeto - 11/05/2020

Sessão de curtas com encontros, docilidade no olhar de quem se deixa tocar, seja afetadx por uma benquerença.

Filmes: Vermelho rubro do ceú da boca, de Sofia Frederico (2005)

O velho Rei, de Ceci Alves (2013)

Tempo, de Victor Uchôa (2018)

Programa Inspiração - 15/05/2020

Respiremos as aspirações dos saberes ancestrais de mulheres, dos artistas, da Insurreição de Canudos;

Filmes: Maré, de Amaranta César (2018)

Na Terra do sol, de Lula Oliveira (2005)

O Bruxo Bel Borba, de Tuna Espinheira (2001)

Serviço:

Sessão Cinemateca da Bahia

Quando: 6 de abril a 15 de maio, às segundas e sextas-feiras, às 21h30

Onde: TVE e www.tve.ba.gov.br