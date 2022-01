Twitter inclui Brasil nos testes para denúncia de desinformação

O Twitter começou nesta segunda-feira (17) a fazer testes com a funcionalidade que permite fazer denúncias para informações enganosas divulgadas na plataforma. Além do Brasil, recebem a novidade Espanha e Filipinas. O mecanismo foi lançado em agosto do ano passado nos EUA, Coreia do Sul e Austrália.

A empresa explicou que Brasil e Filipinas foram escolhidos para receber o recurso por conta do ano eleitoral nos dois países, que também representam uma parcela significativa de usuários da rede.

“Até agora, esse mecanismo provou que é útil, mas também tem suas complexidades. Dos tuítes denunciados e analisados por nossas equipes, apenas 10% violavam nossas políticas”, diz o comunicado.

O percentual é baixo porque há um grande volume de denúncias recebidas em relação a tuítes cujos assuntos não são relacionados aos que a empresa age, seguindo a política do site, diz o Twitter.

O anúncio da novidade no Brasil acontece em meio a pressões para que a plataforma seja mais enérgica diante de conteúdos falsos sobre covid-19 e vacinação que circulam na rede. Usuários pediram a inclusão da possibilidade de denunciar fake news, o que acontece agora.

"Esperamos que a ferramenta de denúncias ajude nossas equipes a entender melhor novas narrativas e tendências em desinformação, em escala, e contribua para que avancemos na capacidade de detectar conteúdo enganoso no Twitter em tempo real", diz a rede.

Agora, ao denunciar uma mensagem no Twitter, uma das opções que vai aparecer é justamente "as informações são enganosas". O usuário vai poder entõa sinalizar se o assunto em questão é de política, saúde ou outra coisa.