Tyrese Gibson diz que perdeu papéis para atores negros de peles mais claras

O ator Tyrese Gibson, de 42 anos, conhecido por integrar o elenco da franquia Velozes e Furiosos, revelou que já perdeu trabalhos para outros atores negros que tinham as peles mais claras que a dele.

Em entrevista ao podcast Leah's Lemonade, o famoso falou sobre racismo e disse que, quando jovem, "não foi legal" ser o garoto com a pele mais escura do bairro e comparou sua infância com Hollywood, ao pontuar que as situações são sempre as mesmas: aqueles que possuem tons de peles mais claros recebem maiores atenções, carinho e oportunidades.

"Durante toda a minha infância, não foi legal ter a pele mais escura do bairro. Sempre eram os negros de pele mais clara que pareciam receber toda a atenção, todo o amor e eram considerados bonitos. E desde que cheguei à Hollywood, lido com a mesma coisa", relatou.

Ainda no podcast, Gibson explicou, por exemplo, que ele já chegou a perder personagens para o ator Terrence Howard, de quem ele é amigo, devido ao fato do segundo ser um "homem negro de pele mais clara e olhos verdes".

Por fim, Tyrese Gibson celebrou o fato de que artistas negros como Lupita Nyong'o e Viola Davis tenham conquistado espaço e se consolidado como expoentes de Hollywood. Para ele, isso indica uma mudança de postura, mas ressalta que é preciso manter a "humildade"

"Acho interessante como os brancos criaram esse tipo de colorismo. O mestiço fica em casa e os negros vão trabalhar no sol quente e colher algodão", completou o ator em tom crítico ao racismo estrutural.

