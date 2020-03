Uber pode suspender contas de usuários expostos ao coronavírus

Buscando medidas para frear a disseminação do coronavírus, que já é considerada pandemia mundial, a Uber tem "monitorado ativamente a situação do COVID-19 e tomado medidas para ajudar a manter as comunidades seguras". Entre elas, está a possibilidade de suspensão da conta de usuários infectados pelo vírus.

Em seu site, a empresa afirma que tem uma equipe para atender às solicitações de autoridades de saúde pública. "Trabalhando com eles, podemos suspender temporariamente as contas de motociclistas ou motoristas que tenham sido contratados ou expostos ao COVID-19.Também estamos consultando um epidemiologista para garantir que nossos esforços como empresa sejam fundamentados em aconselhamento médico", informa.

Há algumas semanas, 240 usuários no México tiveram suas contas suspensasapós serem transportados por dois motoristas que tiveram contato com um possível infectado pelo coronavírus. As contas dos dois motoristas também foram suspensas.

Outras medidas do aplicativo

A empresa também explica que qualquer motorista ou entregador parceiro que for diagnosticado com o COVID-19, ou tiver quarentena solicitada por uma autoridade de saúde, receberá assistência financeira durante até 14 dias, enquanto sua conta estiver suspensa.

Uma outra prática adotada pela Uber é buscar disponibilizar aos motoristas parceiros desinfetantes para ajudá-los a manter o carro limpo. "Nosso estoque é muito limitado, mas estamos formando parcerias com fabricantes e distribuidores para que possamos fornecer a maior quantidade possível de produtos. Os motoristas parceiros que estiverem nas cidades mais afetadas serão priorizados durante a distribuição.", esclarece o informativo.

Os usuários que fazem pedidos pelo Uber Eats também podem deixar uma instrução no aplicativo para pedir ao seu entregador que deixe o pedido na porta, evitando o contato.

O que é coronavírus?

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China.Os primeiros coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 1965 que o vírus foi descrito como coronavírus, em decorrência do perfil na microscopia, parecendo uma coroa.

A maioria das pessoas se infecta com os coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os coronavírus mais comuns que infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, HKU1.

Como prevenir o coronavírus?

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as medidas estão:

- Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool.

- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas.

- Evitar contato próximo com pessoas doentes.

- Ficar em casa quando estiver doente.

- Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo.

- Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com freqüência.

- Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato e de gotículas (mascára cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de proteção).

- Para a realização de procedimentos que gerem aerossolização de secreções respiratórias como intubação, aspiração de vias aéreas ou indução de escarro, deverá ser utilizado precaução por aerossóis, com uso de máscara N95.

As informações são do Jornal do Commercio