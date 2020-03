Uefa decide adiar jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa

Todos os jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa que seriam disputados na próxima semana foram adiados pela Uefa nesta sexta-feira (13) por causa da pandemia do novo coronavírus, denominado Covid-19. A decisão também afeta a "Youth League", torneio continental disputado por equipes sub-19.



Dois jogos de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões - Barcelona x Napoli e Bayern de Munique x Chelsea - estavam agendados para quarta-feira (18). Mas existem restrições de viagem entre a Espanha e a Itália e o atacante Callum Hudson-Odoi, do clube inglês, testou positivo para o vírus.



Na última quinta-feira (12), as partidas Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid, ambas marcadas para a próxima terça (17), haviam sido adiadas pela Uefa após os elencos dos times italiano e espanhol serem colocados em quarentena.



Oito jogos da Liga Europa estavam agendados para a próxima quinta-feira (19), embora apenas seis confrontos de ida das oitavas de final tenham sido disputados nesta semana. Dois confrontos entre equipes italianas e espanholas - Sevilla x Roma e Inter de Milão x Getafe - haviam sido adiados devido às restrições de viagem.



Os sorteios das quartas de final de ambas as competições, programados para a próxima sexta-feira, também foram adiados.



A decisão de adiar os jogos ocorreu antes da teleconferência da Uefa para decidir o que será feito com o calendário do futebol europeu, agendada para a próxima terça-feira - o adiamento de um ano da Eurocopa de 2020 é vista como uma possibilidade. Esse encontro reunirá representantes das 55 federações-membro da entidade, da Associação Europeia de Clubes, das Ligas Europeias e da FIFPro, o sindicato dos atletas.