Ufba e Uneb: estudantes de Medicina lutam para antecipar formatura para atuar na pandemia

De um lado, a falta de profissionais pra atuar na linha de frente. Do outro, estudantes do último ano de Medicina que querem antecipar a conclusão do curso para atuarem na pandemia, mas se veem impedidos, por não terem o aval do MEC. É que a Lei nº 14.040, que permitia a colação de grau do aluno que tivesse completado 75% da carga horária prevista para o período de internato médico só vigorou em 2020.

Quem trava a luta para arregaçar as mangas e vestir logo o jaleco são os estudantes do último semestre de Medicina da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

“Queremos trabalhar, mas a Uneb não deixa a gente ajudar a sociedade quando nós ficamos quase 7 anos usufruindo da universidade pública”, afirma um estudante do último semestre do curso de medicina que não quis se identificar.

Um graduando em Medicina da Ufba, que também não quis se identificar, critica a não antecipação da formatura: "Vemos o governador Rui Costa chorando devido a pandemia. Ele vai buscar profissionais no exterior quando nós temos mais de 75% do internato concluído. Isso é um dano para a sociedade porque estão mobilizando as estaduais para revalidar diploma tendo mão de obra nos cursos”.

O pedido dos estudantes das duas instituições ganhou aspectos judiciais já que a Lei nº 14.040 perdeu a validade em 31 de dezembro, com o fim do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

Em resposta ao CORREIO, o MEC informa que a medida que propiciou a antecipação de colação de grau de estudantes de Medicina e outras profissões da saúde não foi renovada para o ano de 2021 até o momento, não sendo possível para as universidades do Brasil adiantarem a formatura neste ano.

“Esse tipo de ação não parte desta pasta, uma vez que o Ministério da Educação não possui competência para decretar um possível novo estado de calamidade pública”, explica a pasta.

Advogado da turma da Uneb, Filipe Prado explica que os estudantes garantiram o direito de se formar por terem cumprido a carga horária mínima em 27 de dezembro de 2020, quando a lei ainda estava válida.

“A gente chama de direito adquirido. A lei mudou para os alunos que completaram o requisito a partir de 1º de janeiro. Se tiver sensatez, a lei tem que voltar a vigorar porque a situação da pandemia está pior que no ano passado”, afirma o advogado.

Prado ainda argumenta que a própria Uneb antecipou a colação de grau das duas turmas anteriores - uma por meio de decisão judicial e outra por decisão da instituição. A demora para a retomada do internato dos atuais concluintes do curso e o fato de 8 estudantes terem passado na prova de residência do SUS Bahia também são argumentos em prol da formatura antecipada.

“Sete alunos que ajuizaram uma ação ordinária receberam liminar favorável à colação de grau. Diferente da primeira vez que isso aconteceu, a Uneb recorreu e reverteu a decisão”, afirma o advogado.

No caso da Ufba, pelo menos oito estudantes conseguiram se formar no último mês após receberem decisões judiciais favoráveis à colação de grau. A turma completou os 75% mínimos da carga horária do internato em fevereiro.

A advogada Bárbara Dourado, sócia da Dourado e Miranda Advogados, que representou os alunos, explica que a ação se baseou na continuidade da situação de calamidade pública.

“O estado de calamidade também pode ser decretado nos estados e municípios. Quem tem competência é o chefe do poder executivo - prefeito, governador e presidente. No estado da Bahia, existe, inclusive, uma notícia pública do Governador Rui Costa sobre a carência de profissionais de saúde. Apesar de abrir novos leitos de UTI, não tem profissionais de saúde para trabalhar. Alguns profissionais têm pedido para sair dos leitos de covid”, afirma Bárbara Dourado.

Em janeiro deste ano, a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) votou e aprovou a renovação, até 30 de junho, do estado de calamidade pública na Bahia devido à pandemia da Covid-19.

Uneb

Na Uneb, a turma de formandos deste semestre já cumpriu 85% da carga horária obrigatória do internato, segundo cálculos dos concluintes do curso. Os estudantes ingressaram em 2014.2 e deveriam se formar no meio de 2020, mas tiveram a conclusão da graduação atrasada para o final do ano passado devido às greves na instituição. Com a pandemia, ocorreu um novo atraso e os 30 estudantes só devem receber o diploma em junho deste ano.

“A turma tem direito por lei de se formar. Vamos nos formar com sete anos de Medicina, enquanto a sociedade precisa de novos médicos”, afirma o estudante que não quis se identificar.



Em nota, a Uneb afirma não ser obrigada a seguir a lei nº 14.040 devido ao caráter permissivo do texto. A possibilidade de antecipação foi discutida pelos integrantes da gestão da faculdade levando em conta aspectos qualitativos e quantitativos.

O MEC corrobora com a afirmativa da Uneb ao informar que “as universidades são amparadas constitucionalmente e gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, logo não são obrigadas a anteciparem a formatura. A medida foi criada de forma sugestiva e não compulsória”.

Sobre o atraso na graduação, a Uneb afirma ter reformulado o planejamento para minimizar os retardos ainda em 2019. A instituição também aponta estar se empenhando na oferta segura dos componentes curriculares e no desenvolvimento de ações de pesquisa e extensão.

A turma entrou com uma medida administrativa na Uneb e também com ações na Justiça para conseguir receber o diploma. Nenhuma das duas fez a instituição a permitir a conclusão do curso.

Apesar de negarem a antecipação da formatura da turma de 2014.2, a Uneb permitiu que os estudantes da sala de 2014.1 se formassem sem concluir 100% da carga horária do curso. Em nota, a instituição afirma que a decisão sobre acelerar a formatura é complexa e não se resume ao cálculo de carga horária.

“Reforçamos que a turma anterior teve uma realidade interna distinta, onde a universidade ainda não dispunha de calendário com previsão de execução dos componentes curriculares. Atualmente, há um calendário definido e planejamento específico com execução do internato”, responde a instituição.

A Uneb diz ainda que os professores e alunos atuam na linha de frente no combate ao coronavírus durante o internato, cumprindo o papel social da universidade.

Ufba

Na Faculdade de Medicina da Bahia (Famed) da UFBA, os estudantes integram a turma de 80 alunos que ingressou na federal da Bahia em 2015.1 e já completou 81% do internato, segundo cálculo dos próprios graduandos.

“O ideal é formar com tudo completo, mas não estamos em um momento ideal. Cursos com menos carga horária que o da Ufba formaram médicos. Quem pode pagar entra na justiça, se forma. Os mais receosos ou mais vulneráveis socialmente ficam à mercê da decisão da Ufba”, reclama o estudante do último semestre de medicina na Ufba.

As tentativas de adiantar a formatura começaram em fevereiro, quando a turma completou 75% do internato. Agora, os graduandos só precisam fazer mais dois rodízios - uma espécie de matéria prática - para se formar.

Procurada, a Ufba enviou um comunicado da Famed, publicado em 3 de abril de 2020, para explicar o posicionamento da instituição quanto à antecipação da formatura.

O texto informa que o colegiado do curso de Medicina decidiu, por maioria absoluta, pela não antecipação da colação de grau do semestre de 2020.1 pelo internato ocorrer no modelo de treinamento em serviço no regime de onze rodízios sucessivos, que são realizados nas grandes áreas do saber e da prática médica, consideradas indispensáveis à formação do médico generalista.

“A supressão dessa carga horária, expondo a comunidade a jovens profissionais com formação incompleta em áreas fundamentais do saber médico, foi avaliada como preocupante e inadequada”, afirma a faculdade sobre os concluintes de 2020.1 que, na época, ainda precisavam cumprir três rodízios.

Os atuais concluintes do curso dizem não ter conversado de forma coletiva com a faculdade pois esta está fechada para diálogo desde a turma anterior. “Em termos pessoais, vários alunos abordaram o colegiado. Desde os últimos formandos, percebemos que não existe abertura para diálogo porque eles só se formaram em janeiro com 100% do curso, mesmo tendo feito o máximo em relação à diálogo”, explica um dos estudantes.

Em nota da Ufba, a faculdade afirma ter mantido estreito diálogo com seus docentes. Como alguns estudantes recorreram à justiça, a instituição não comenta os processos em andamento.

Faculdades particulares

Diferentemente do que foi feito no semestre de 2020.1, a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública não está mais antecipando a formatura dos seus estudantes de medicina. Naquele período, a turma tinha concluído 93% do internato, o que fez a instituição dar o diploma para os cerca de 100 formandos.

“A situação é diferente. Em 2020.1, os estudantes só faltavam optativas. Temos um compromisso com a qualidade da formação e com a sociedade. Com a pandemia, o internato está em uma situação peculiar e vamos cumprir toda a carga horária dos 12 semestres”, afirma a coordenadora do curso de medicina da Bahiana, Ana Verônica Mascarenhas.

Os estudantes da UniFTC que se formam nesse semestre devem cumprir toda a carga horária do curso de medicina. Em nota, a instituição afirma entender que a antecipação da colação de grau para os alunos é uma situação excepcional que deve ser evitada por poder acarretar em perda significativa na formação destes.

No semestre de 2020.2, a instituição de ensino antecipou a colação de grau para os concluintes daquele período por entender que os estudantes já tinham passado por todos os rodízios e haviam concluído uma carga horária superior ao que foi estabelecido como mínimo. “A decisão foi tomada para que os estudantes pudessem participar do programa Mais Médicos e atuar na linha de frente do combate à Covid-19”, pontua a UniFTC. A Unifacs informou ao CORREIO que não irá antecipar formatura neste ano devido ao fim do decreto. Procurada, a Unime optou por não se posicionar.

Falta de médicos

Um dos argumentos dos estudantes em prol da antecipação da formatura é a necessidade contratação de novos médicos. Para abrir novos leitos para pacientes com coronavírus é preciso que mais profissionais de saúde possam trabalhar nas unidades, especialmente nas UTIs.

Em 5 de março, o Governador Rui Costa disse ter autorizado as universidades estaduais da Bahia a iniciar o processo de revalidação dos diplomas de profissionais brasileiros formados no exterior.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) afirma que a dificuldade em montar equipes é um cenário geral para as organizações sociais que gerem as unidades de atendimento. Segundo a pasta, as organizações estão buscando médicos dentro e fora do estado para reverter a situação.

Segundo o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Salvador, Ivan Paiva Filho, existe uma dificuldade para contratar médicos para atuarem nos leitos criados devido à pandemia do coronavírus.

“Em cada unidade precisamos de, pelo menos, sete a oito médicos. Às vezes, precisamos de 10 médicos. Antes da pandemia, tínhamos 30 leitos municipais. Hoje em dia, nós temos mais de 200 leitos. Alguns profissionais tiveram que aumentar a carga horária semanal, o que tem levado à sobrecarga. Com mais médicos é possível remanejar essa organização”, explica Paiva Filho.

O coordenador acredita que a mão de obra dos recém-formados é útil. Mesmo daqueles que adiantaram a formatura. De acordo com ele, os novatos podem cuidar de situações menos críticas e atuar com profissionais mais experientes.

“O que termina acontecendo é que esses profissionais são direcionados para casos moderados ou leves. Esse adiantamento é de poucas horas, nada que tenha grande impacto no processo de formação”, explica o coordenador. Os recém-formados também podem atuar na regulação.

De acordo com ele, existem cursos para qualificar o profissional para atuar com coronavírus e o Samu ainda oferece cursos regulares.

O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia (Cremeb) tem uma visão diferente da do coordenador do Samu. Para o vice-presidente da entidade e conselheiro federal, Julio Braga, não há uma grande dificuldade para contratar médicos.

“A dificuldade é pagar em dia os valores contratados e dar condições de trabalho, não de contratar. Alguns hospitais com serviços de coronavírus tiveram dificuldade de contratar médicos no começo, mas todos tiveram atrasos grandes no pagamento”, afirma Braga.

O vice-presidente do Cremeb acredita que a antecipação não dá uma formação adequada ao profissional. “O tipo de médico que querem contratar é com experiência em UTI e emergência. O internato é onde o estudante mais aprende. Achamos que é arriscado essa conduta porque existe uma formação mínima para o médico”, afirma vice-presidente do Cremeb.

Braga aponta ainda que os estudantes podem se formar sem ter contato com certas áreas no internato, o que pode ser prejudicial no dia a dia da carreira. Por esse motivo, ele acredita que os profissionais que antecipam a formatura podem deixar a desejar mesmo em atendimentos na atenção básica.



Apesar da necessidade por mão de obra especializada, a Sesab afirma que também é importante que novos profissionais integrem as equipes de saúde, atuando nos diversos níveis de cuidado, inclusive fora da linha de frente.

O estudante da Uneb acredita estar pronto para encarar o trabalho como médico por ter realizado diversos estágios e atividades complementares durante a faculdade. De acordo com ele, os alunos da instituição fazem rodízio em todas as áreas da medicina durante o penúltimo ano de graduação.

“Estou preparado para cuidar de outro. Temos consciência da nossa decisão. Não é nada arbitrário”, garante o aluno.

Na Ufba, os estudantes passam por clínica médica, clínica cirúrgica e pediatria no 5º ano de graduação. Todos esses são repetidos no último ano de curso. “Médico a gente já é basicamente. Vamos ter mais responsabilidade, mas já temos contado com os pacientes no internato”, explica uma estudante do 12º de medicina que não quis ser identificada.

De acordo com o coordenador do Samu, os estudantes das principais faculdades de Salvador, como Ufba e Uneb, passam por uma preparação para atuar em UPAs e no serviço de atendimento de urgência.

Residência

Sem conseguir antecipar a graduação, estudantes de Medicina que passaram em residências concorridas não podem se matricular nos cursos. O estudante da Uneb passou em neurologia no SUS Bahia, mas perdeu a matrícula.

“Corro o risco de ser chamado para me matricular na USP, mas não tenho o diploma. Como sou despreparado se passei numa prova muito concorrida?”, questiona o aluno.

Na Ufba, diversos concluintes também passaram na residência. Além da dor de cabeça de não poder se matricular, os estudantes reclamam que o atraso da formatura causado por greves e a pandemia atrapalha os planos que foram feitos no começo do curso.

"A gente planeja entrar no mercado para ascender economicamente, mas isso não ocorre. Outros colegas ainda são mais prejudicados porque nossa turma ia se formar no final do ano passado e eles perderam a bolsa permanência da universidade”, afirma uma estudante de medicina da Ufba.

A Federal da Bahia diz não poder confirmar se a bolsa foi suspensa pela falta de detalhes, mas ressalta que o benefício é um projeto do MEC e tem regras estabelecidas pela pasta. Uma das normas é de que a bolsa é concedida por até um ano após a previsão do currículo mínimo para a conclusão do curso. “As instituições de ensino não têm a prerrogativa de postergar o prazo”, aponta a Ufba.

Estudantes do interior também têm passado por aperto para se manter na capital, especialmente com as dificuldades financeiras causadas pelo coronavírus. "Conheço colegas com danos psicológicos e econômicos”, afirma a concluinte de medicina na Ufba.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro