UFRB faz concurso para 16 vagas de professores substitutos

A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) está com inscrições abertas para interessados em participar dos processos seletivos simplificados de professores substitutos para os Campi de Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus e Santo Amaro.

Ao todo, são 16 vagas oferececidas. Oito dessas são para lotação no Centro de Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus. Há vagas também em Amargosa, Cruz das Almas, Cachoeira, Feira de Santana e Santo Amaro (veja mais abaixo).

O processo seletivo ocorrerá de forma totalmente remota, possibilitando a participação de candidatos de todo país. Serão duas etapas distintas, de caráter eliminatório e classificatório: análise de currículo e prova didática. A inscrição custa R$ 60.

É possível se inscrever para mais de uma área de conhecimento, assumindo risco que pode não ser possível realizar todas as provas em virtude de incompatibilidade nas datas, horários e locais. Caberá ao candidato, nesse caso, optar por uma das vagas para qual se inscreveu.

Para o Centro de Formação de Professores (CFP), em Amargosa, é oferecida uma vaga para professor substituto para a Matéria/Área de Conhecimento Ensino de Ciências e Matemática, com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas (CCAAB), em Cruz das Almas, é oferecida uma vaga para professor substituto para a Matéria/Área de Conhecimento Cirurgia veterinária com ênfase em grandes animais, com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (Cetec), em Cruz das Almas, é oferecida uma vaga de professor substituto para a Matéria/Área de Conhecimento Sistemas Elétricos e Computacionais (SECOMP IV), com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira é oferecida uma vaga de professor substituto para a Matéria/Área de Conhecimento Arte e Patrimônio/ Produção, com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade (Cetens), em Feira de Santana são oferecidas duas vagas para as matérias/áreas de conhecimento Educação do Campo e Desenvolvimento Territorial (1 vaga) e Energias (1 vaga), ambas com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas (Cecult), em Santo Amaro, com duas vagas, para as matérias/áreas de conhecimento Núcleo de Fomento à Formação Geral e Interdisciplinaridade (Nuvem), com carga horária de 40 horas.

Para o Centro de Ciências da Saúde (CCS), em Santo Antônio de Jesus, são oferecidas oito vagas, com carga horária entre 20 e 40 horas semanais, para as matérias/áreas de conhecimento Práticas do cuidado em Saúde (Medicina) com três vagas; Humanidades; Saúde Coletiva (três vagas); e Ciências Básicas da Saúde (uma vaga).

Mais informações estão disponíveis no site da UFRB.