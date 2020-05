Último paciente internado com coronavírus na Nova Zelândia recebe alta

A Nova Zelândia zerou seu número de pessoas internadas em unidades de saúde com o novo coronavírus. O país anunciou que o último paciente que estava em um hospital com covid-19 recebeu alta médica na última quarta-feira (27). Além disso, o local não registra novos casos da doença há cinco dias.

"Acho que é a primeira vez, pelo menos nos últimos meses, que não temo ninguém no hospital", disse Ashley Bloomfield, diretor-geral de Saúde da Nova Zelândia em uma coletiva de imprensa. Foi ele quem confirmou a alta do último paciente, que estava internado no Middlemore Hospital, em Auckland.

A Nova Zelândia tem ainda 21 pessoas com a covid-19, mas todas se recuperam fora de unidades de saúde. Ao todo, durante a pandemia, o país teve 1.154 casos confirmados do coronavírus, com 21 mortes.