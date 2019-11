Um dia após serem campeões, jogadores de time de futsal morrem

Cinco jogadores do GC Camposaltinho, time de futsal da cidade de Campos Altos, no interior de Minas Gerais, morreram, no último sábado (16), em um acidente de carro. No dia anterior, a equipe tinha faturado o título da Copa municipal.

A tragédia aconteceu quando o grupo seguia a caminho da cidade vizinha Bambuí, para um jogo pelas quartas de final do Terceiro Torneio Regional. Os atletas estavam em um carro que bateu de frente com um ônibus na BR-262. Morreram Marcus Vinicius, de 31 anos, Elimar Nascimento, de 30 anos, Ricardo Máximo, de 19, e os irmãos Danilo e Rodrigo Andrade, de 29 e 30 anos.

No ônibus, havia 42 ocupantes. Destas, três sofreram ferimentos leves, foram atendidas e liberadas.

Pedro Lima, que é integrante do time, vinha no carro de trás e relatou ao Globoesporte.com que viu todo o acidente.

"A gente vinha pela via, que estava molhada. Estávamos devagar, a uns 90 km/h e infelizmente o carro perdeu o controle. A gente não sabe ao certo o que aconteceu, a gente viu o carro saindo e perdendo o controle. Invadiu a outra pista, infelizmente estava subindo o ônibus e houve a colisão. Eram o centro da equipe, os que motivavam, nos jogavam para cima, sempre correndo atrás. Não tem força para continuar (o time). Nossa jornada no futebol acabou junto com eles aqui", falou, ao Globoesporte.com.

Os corpos foram enterrados no domingo (17) em Campos Altos, no Alto Paranaíba, após velório no ginásio da cidade. A Prefeitura do município decretou luto de três dias e a Federação Mineira de Futsal divulgou nota de pesar.