Um dos mortos pela PM da Gamboa é irmão do jogador de futebol Juninho

Um dos moradores da comunidade da Gamboa mortos pela Polícia Militar, o ambulante Alexandre dos Santos, 20 anos, é irmão do atacante Juninho do Esporte Clube São Bernardo do Campo, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Paulista. Assim que soube da morte do irmão, o jogador disse que quer vir a Bahia.

"Falei com ele logo cedo. Ele ficou arrasado e queria vir, mas a gente não deixou porque ele vai ter um jogo amanhã", declarou a mãe do jogador Silvana dos Santos, 48.

Além de Alexandre e Juninho, ela tem outros seis filhos, um deles um adolescente 15 anos. O garoto disse que Alexandre tinha orgulho do irmão jogador.

"Ele postava direto nas redes sociais fotos de Juninho na véspera dos jogos, fazia questão que todo mundo assistisse. Ontem, Alexandre estava todo animado porque ia assistir Juninho jogar amanhã", contou o rapaz emocionado. Nesta quarta-feira (2), o São Bernardo enfrenta do Barretos pela terceira divisão do Paulistão.

Ainda segundo o garoto, o atleta veio a Bahia no ano passado e passou alguns dias na casa mãe, na Gamboa. "Ele passou uns cinco dias aqui e foi ótimo. Alexandre e ele não se desgrudavam. Viviam para cima e para baixo. Eles eram muito unidos. Juninho está muito abalado", disse o irmão.

O CORREIO tentou contato com o São Bernardo do Campo FC para confirmar as informações passadas pela família, mas ainda não obteve resposta.