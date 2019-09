Um em cada cinco brasileiros torce para o Flamengo, diz Datafolha

O Flamengo tem a maior torcida do Brasil. É o que mostra uma pesquisa nacional feita pelo Datafolha divulgada nessa terça-feira (17) pelo jornal Folha de S. Paulo. De acordo com o levantamento, o rubro-negro carioca tem a preferência de 20% dos brasileiros. O Corinthians aparece em segundo lugar no ranking, com 14%.

A diferença entre torcedores de Flamengo e Corinthians supera a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Para realizar a pesquisa, o Datafolha ouviu 2.878 pessoas com mais de 16 anos, entre os dias 29 e 30 de agosto, em 175 municípios brasileiros.

O percentual do Flamengo subiu se comparado à pesquisa realizada pelo Datafolha em janeiro de 2018. Naquela ocasião, o atual líder do Brasileirão tinha a preferência de 18% dos brasileiros. Já a torcida do Corinthians se manteve estável, já que representava 14% da população do país.

O levantamento atual mostra que a vantagem com relação ao terceiro colocado é ampla. O São Paulo representa 8% dos brasileiros, seguido por Palmeiras (6%), Vasco (4%), Cruzeiro (4%), Grêmio (4%), Internacional (3%), Santos (3%), Atlético-MG (2%) e a seleção brasileira (2%).

Bahia e Vitória, bem como Botafogo, Fluminense, Sport, Santa Cruz, Fortaleza e Ceará completam a lista dos times que atingiram ao menos 1%.

Ainda segundo o Datafolha, a torcida do Flamengo é predominante em três das cinco regiões do Brasil. O time carioca tem a preferência de 27% no Nordeste (margem de erro de quatro pontos percentuais para mais ou para menos), a de 39% no Norte (margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos) e a de 28% no Centro-Oeste (margem de erro de seis pontos percentuais para mais ou para menos).

Na região Sudeste foi registrado um empate técnico com o Corinthians. A equipe paulista aparece numericamente à frente mas a diferença está dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos: 18% a 17%.

No Sul do país o Flamengo não tem a preferência dos torcedores. Lá, o rubro-negro aparece em quarto lugar no ranking, com apenas 4%. O vencedor na região é o Grêmio: 23%. O tricolor gaúcho vem seguido por Internacional, preferência de 17%, e Corinthians, de 11%. A margem de erro de cinco pontos percentuais para mais ou para menos.