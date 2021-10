'Um partido com número expressivo de lideranças', diz Bruno Reis sobre União Brasil

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, participa da convenção conjunta que formaliza a criação do partido União Brasil, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, nesta quarta-feira (6). Fusão entre Democratas e PSL, o partido terá a maior bancada federal do país.

Bruno ressaltou que o União Brasil já nasce como o maior partido do país, que pode apresentar uma alternativa, uma pré-candidatura a presidente da República. “Partido que a gente já começa a perceber, nas conversas com as lideranças, os pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal, o desejo de se filiar. Eu tenho certeza que hoje o partido, que já é o maior do Brasil, principalmente a partir de outubro do ano que vem, o União Brasil será sem sombra de dúvidas um partido com número expressivo de lideranças em nosso país”, afirmou.

O prefeito de Salvador avaliou que a criação do União Brasil fortalece a pré-candidatura do ex-prefeito da capital ACM Neto ao Governo da Bahia em 2022. Bruno participa em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, da convenção conjunta que formaliza a criação da nova legenda, que terá a maior bancada federal do país.

“Fortalece muito a pré-candidatura do ex-prefeito ACM Neto, por conta do grande tempo de televisão e da estrutura partidária que esse partido tem, somado a um desejo de deputados estaduais e federais, de pré-candidatos, ex-deputados, candidatos a deputado se filiarem ao partido. Todo esse conjunto sem sombra de dúvidas irá ajudar a fortalecer ainda mais a candidatura de ACM Neto ao Governo da Bahia”, disse o prefeito da capital.

Antes da convenção conjunta, Democratas e PSL realizam encontros para deliberar sobre a fusão entre as duas siglas. O evento reúne lideranças de todo o país de ambas as agremiações.