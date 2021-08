Uma viagem à gastronomia portuguesa pelas ruas da primeira capital do Brasil

Já que não dá para viajar para Portugal – ainda mais nesses tempos difíceis – vamos descobrir a riqueza da gastronomia portuguesa por aqui mesmo. Os saberes e sabores da culinária do Além Mar, que são parte da herança deixada pelos nossos colonizadores, estão tanto nas bandas de lá como nas de cá. Num passeio pela primeira capital do Brasil, é possível avistar placas nas fachadas de casas, de cujas cozinhas saem iguarias tipicamente lusitanas. Chegando mais perto dá até pra sentir o aroma do azeite de oliva puríssimo, ingrediente indispensável na preparação da maioria dos pratos da gastronomia daquele país.

(Divulgação)

Bolinho de bacalhau do Portuguesa Maluca

Do bolinho de bacalhau, que há muito ganhou alforria e se expandiu até para os botecos pés sujos da vida, a pratos mais elaborados como o polvo a lagareiro, arroz de pato, bacalhau de natas, leitão à bairrada, chanfarra de cordeiro- isso, só para ficar nos clássicos – quase tudo está ao nosso alcance.

(Divulgação)

Arroz de pato da Casa Lisboa segue a moda lisboeta:mais caldoso e úmido

Portanto, aperte o cinto – que com certeza vai precisar mais adiante – que a nossa viagem à gastronomia portuguesa pelas ruas de Salvador está começando. A primeira aterrissagem é no bairro de Ondina onde há 14 anos o chef português Gualter Freire comanda a Casa Lisboa. Um casarão elegante instalado numa charmosa e tranquila pracinha do Jardim Apipema onde a diversidade de pratos passeia pelos dois salões do restaurante e se estende pela varanda cercada de verde.

(Divulgação)

Bacalhau com natas: um clássico da Casa Lisboa

O cardápio caminha de norte a sul do país respeitando as diferenças regionais no preparo dos clássicos portugueses. O arroz de pato, por exemplo, segue à moda lisboeta. Mais úmido e caldoso. “No nosso, assim como é feito em Lisboa, a ave é cozida com o arroz, o que deixa o prato mais úmido”, explica o chef, destacando a diferença da preparação entre o seu e das regiões do Douro e do Porto onde é feito no forno, tornando-o mais seco. Mas não menos saboroso, é bom ressaltar.

(Divulgação)

Salada Saramago do Amada Lisboa feita com burrata

A Casa Lisboa tem um cardápio variado, cozinha de excelência e uma carta de vinhos que privilegia quase na sua totalidade os bons rótulos lusitanos. Por mais que o chef seja inventivo, e ele é, os baianos quase nunca dispensam o mais português dos pratos: o bacalhau. “É o carro-chefe, mas aos poucos a clientela tem dado atenção especial também aos mariscos como o nosso Polvo preparado à moda dos Açores”, explica. Uma preocupação do chef, que é também o proprietário da casa, é privilegiar um pouco das cozinhas de cada região do seu país. No caso do polvo, por exemplo, o que é servido lá é mais apimentado, característica da culinária açoriana.

(Matheus Andrade/Divulgação)

Pernil assado do Boteco Português

De Ondina partimos para o Rio Vermelho onde habitam, com certeza, três casas portuguesas: Amada Lisboa, Boteco Português e Portuguesa Maluca. O primeiro, que tem filial em Guarajuba num vagão de trem, dispõe de um menu que passeia entre os clássicos lusitanos e pratos que flertam com ingredientes locais como o ceviche de frutos do mar e a cataplana de bacalhau. A casa, que funciona num belíssimo casarão restaurado, oferece, não apenas uma experiência gastronômica, como funciona bem como um lugar pra comer comidinhas rápidas e degustar bons vinhos.

(Divulgação)

Croquete de alheiras com busqueta de lagosta do Portogaia

Já o Boteco Português segue a linha das charmosas tascas portuguesas, numa mistura de bar-restaurante com direito a entradinhas, além de defumados, como o chouriço bêbado na cachaça (chouriço caseiro assado na cachaça),sardinha e outros tradicionalíssimo pratos como o leitão assado da bairrada e a feijoada portuguesa com feijão branco, morcela e outras carnes suínas. Isso sem falar em outras iguarias típicas como o pernil assado das beiras e o arroz de pato da lezíria.

(Divulgação)

Chanfarra de cordeiro do Portogaia

Na Portuguesa Maluca, cuja decoração é inspirada nos poetas lusitanos, a chef Bárbara de Oliveira capricha num menu variado que ressalta clássicos como o camarão à guilho e o bacalhau à lagareiro, dentre outras delícias. O espaço, que tem uma pegada mais bistrô com cadeiras e mesas altas, é ideal para apreciar um bom vinho da carta acompanhado das entradinhas ou pratos principais que podem ser compartilhados.

(Divulgação)

Bacalhau à lagareiro do Portuguesa Maluca

Mas se o desejo for degustar a cozinha portuguesa com requinte, aí temos que seguir até o Acupe de Brotas onde está o Portogaia. A casa investe nos bons ingredientes e dispõe de um cardápio caprichado que vai dos embutidos e defumados artesanais aos tradicionais Bacalhau à Lisbonense (em lascas salteadas em azeite, cebola e alho, batata palha, ovos, salsa e azeitonas frescas).

(Frederico Pimentel/Divulgação)

Pastel de Santa Clara: um dos doces clássicos do De Além Mar

Agora se a vontade for mergulhar de cabeça, ou melhor, de boca, na doçaria portuguesa - considerada uma das melhores do mundo - se jogue com vontade nas delícias que as irmãs Maria João e Mônica Moraes oferecem no espaço que comandam na Galeria Vila 14, no Rio Vermelho, desde que trocaram Vilas do Atlântico pelo bairro boêmio.

(Frederico Pimentel/Divulgação)

Pastel de Nata do De Além Mar: perfeito

Antes de entrar no recinto, deixe a culpa lá fora e peça de cara o Pastel de Belém para abrir o apetite que pode ser saciado com outras delícias típicas como o Pastel de Santa Clara, ou com as novidades que a duas estão sempre criando com a fusão dos doces portugueses com os brasileiros, como o delicioso bolo de rolo com recheio de doce de ovos. E viagem vai ficando por aqui. O próximo destino, quando a pandemia passar, só mesmo cruzando o Atlântico.

